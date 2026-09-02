«Схватил как кусок мяса»: Питбуль без намордника вцепился в тойтерьера в Петербурге

Питбуль без поводка и намордника напал на тойтерьера во время прогулки на улице Валерия Гаврилина в Петербурге. Об этом рассказала хозяйка пострадавшей собаки 78.ru.

Питбуль без поводка и намордника напал на тойтерьера. Видео © 78.ru

По словам женщины, её питомец находился на руках у хозяев, когда крупная собака внезапно бросилась в атаку. Питбуль принадлежит 21-летней девушке, а перед нападением, как утверждает хозяйка тойтерьера, животное провоцировал нетрезвый знакомый владелицы.

Ирина рассказала, что увидела, как питбуль подбежал к ним и схватил её собаку. Мужчина попытался отбить питомца, после чего агрессивная собака отпустила добычу.

«Я увидела, как мимо моих ног пробегает эта псина и подпрыгивает вверх. Дальше — визг нашей собаки. Я поняла, что он схватил Кристиана, как кусок мяса. Муж попытался вырвать терьера, замахнулся на питбуля, и только тогда тот отпустил», — поделилась хозяйка.

В результате происшествия пострадал не только тойтерьер, но и хозяин животного. Мужчине питбуль прокусил палец, после чего в больнице ему сделали прививку от столбняка.

Самого Кристиана ветеринары спасали около трёх часов. У собаки обнаружили глубокие рваные повреждения и разрывы мышц бедра, сейчас питомец проходит лечение с установленным дренажом.

Хозяйка тойтерьера заявила, что владелица питбуля отказалась оплачивать ветеринарные расходы. Семья обратилась в полицию, а также намерена добиваться через суд изъятия животного. По словам жителей дома, ранее собаку неоднократно выгуливали без средств защиты.

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