Россельхознадзор приостановил обращение вакцины «Мультикан-8» после гибели собак

История с вакциной для собак «Мультикан-8» началась в середине августа с сообщений из Ярославской области. Владельцы животных рассказывали о судорогах, зуде, отказе от еды и гибели питомцев после прививок, причём первые известные случаи связывали с серией № 20. 18 августа производитель объявил об отзыве этой партии и дополнительной проверке качества, подчёркивая, что связь между вакциной и смертями животных пока не доказана. Затем Россельхознадзор совместно с прокуратурой начал проверку предприятия «Ветбиохим», а 21 августа ведомство приостановило обращение сразу четырёх серий вакцин «Мультикан», в том числе № 20 и № 21 препарата «Мультикан-8». Позднее сам производитель допустил возможное намеренное вмешательство третьих лиц в процесс выпуска или реализации вакцины и сообщил о направлении архивных образцов на независимую экспертизу.