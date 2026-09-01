Россельхознадзор приостановил обращение вакцины «Мультикан-8» после гибели собак
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россельхознадзор принял меры после сообщений о гибели собак, которым применяли вакцину «Мультикан-8». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Регулятор приостановил обращение серии № 20 препарата и направил информацию оператору системы маркировки «Честный знак» для блокировки кодов и предотвращения дальнейшей реализации вакцины.
Кроме того, специалисты проводят контрольно-надзорные мероприятия совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой. Проверка касается компании «Ветбиохим», которая является производителем препарата.
К проверке также привлечены специалисты подведомственного Россельхознадзору Федерального государственного научного учреждения «ВГНКИ». По итогам проверочных мероприятий ведомство примет дополнительные решения в зависимости от полученных результатов.
История с вакциной для собак «Мультикан-8» началась в середине августа с сообщений из Ярославской области. Владельцы животных рассказывали о судорогах, зуде, отказе от еды и гибели питомцев после прививок, причём первые известные случаи связывали с серией № 20. 18 августа производитель объявил об отзыве этой партии и дополнительной проверке качества, подчёркивая, что связь между вакциной и смертями животных пока не доказана. Затем Россельхознадзор совместно с прокуратурой начал проверку предприятия «Ветбиохим», а 21 августа ведомство приостановило обращение сразу четырёх серий вакцин «Мультикан», в том числе № 20 и № 21 препарата «Мультикан-8». Позднее сам производитель допустил возможное намеренное вмешательство третьих лиц в процесс выпуска или реализации вакцины и сообщил о направлении архивных образцов на независимую экспертизу.
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