Бездомная собака откусила губу девочке, отец добился компенсации от чиновников

Суд обязал администрацию Балахны в Нижегородской области выплатить 40 тыс. рублей семье школьницы, пострадавшей при нападении собаки. О решении сообщил канал Ni Mash в MAX.

Инцидент произошёл, когда девочка гуляла с подругой возле дома. К школьницам подошёл рыжий пёс по кличке Дик. Когда одна из них стала гладить пса, он вцепился ей в лицо и откусило губу.

Отец ребёнка потребовал компенсацию через суд. Он указал, что после случившегося дочь стала бояться собак, а её физическое и эмоциональное состояние ухудшилось.

Представители администрации возражали против иска: статус животного как бездомного, по их мнению, не был установлен, а жалоб на его отлов прежде не поступало. Суд не принял эти доводы и постановил взыскать с муниципалитета 40 тыс. рублей.

В августе суд в Сергиевом Посаде частично удовлетворил иск мужчины, который получил травму, разнимая двух собак. Он получил 22,5 тыс. рублей за погибшего питомца и 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, но в оплате лечения ему отказали, поскольку его укусила собственная собака.