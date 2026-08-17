Пытавшийся разнять собак житель Подмосковья остался без пальца и компенсации

Житель Сергиева Посада лишился пальца, пытаясь разнять двух собак, но взыскать расходы на лечение с владельца второго пса не смог. Мужчину укусил его собственный джек-рассел, поэтому суд решил, что другой хозяин не обязан оплачивать медицинскую помощь, выяснил сайт MK.ru.

По данным издания, инцидент произошёл в феврале 2025 года. Мужчина выгуливал шестилетнего терьера Барни и отпустил его с поводка в малолюдном месте. Навстречу вышел более крупный пёс по кличке Беляш, который тоже гулял свободно. Животные сцепились.

Хозяин Барни бросился их разнимать и в итоге потерял один палец и фалангу другого. Вероятно, джек-рассел прокусил ему руку из-за сильной боли. Самого терьера после драки спасти не удалось.

Мужчина потребовал через суд 45 тыс. рублей за погибшего питомца, возмещение расходов на лечение и ещё 500 тыс. рублей моральной компенсации. Однако суд учёл, что оба владельца нарушили правила выгула, поскольку их собаки находились без поводков.

В итоге истцу присудили половину стоимости терьера — 22,5 тыс. рублей, а моральный вред оценили в 50 тыс. В оплате лечения отказали, так как травму мужчине нанесло его собственное животное.

Ранее в Мурино агрессивная овчарка минимум трижды нападала на собак и их хозяев. Во время одного из эпизодов пострадала женщина: у неё обнаружили укусы на ноге, ушиб предплечья и глубокие порезы на пальцах, а её питомец попал в реанимацию.