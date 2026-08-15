Не «плохой характер», а адаптация: Три привычки, которые есть у собак из приюта, и как на них реагировать

Когда собака из приюта переезжает в новый дом, она может сохранять поведенческие привычки, которые сложились в прежних условиях. Это не признак «вредности» — чаще всего так проявляется стресс и опыт прежней жизни. Об этом в комментарии Life.ru во Всемирный день бездомных животных рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Привычка 1: Торопиться во время кормления Даже в безопасной обстановке питомец может пытаться съесть порцию максимально быстро: еда, по его прошлым ощущениям, могла быть дефицитом и её приходилось «отвоёвывать».

«Это нормальное поведение для животного, которое привыкло к дефициту пищи. Дайте питомцу время осознать, что ему больше не придётся голодать. А также можно использовать специальную миску для контроля скорости поедания пищи», — сказала Онуфриенко.

Привычка 2: Тянуть поводок на прогулке Причина обычно в том, что в приюте не всегда хватает возможности регулярно учить спокойному ходу рядом, а во время «выходов» животное стремится изучать новое быстрее. Кроме того, такие собаки редко выходят за территорию приюта, поэтому, увидя новое пространство, им хочется его скорее исследовать.

«Проявите терпение и не ругайте собаку за излишний энтузиазм на прогулке, ведь для неё такие выходы пока в новинку. Постепенно приучайте питомца правильно ходить на поводке, а если возникают сложности, можно обратиться за помощью к кинологу», — советует специалист.

Привычка 3: Прятаться в укромных местах Новый дом первое время воспринимается как неизвестная территория, а смена обстановки усиливает тревожность. Поэтому питомец ищет уголок, где чувствует себя защищённым. Когда питомец прячется, не нужно выманивать силой и навязывать контакт. Так адаптация будет идти тяжелее — лучше дать собаке освоиться в своём темпе.

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