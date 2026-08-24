«Платить придётся»: Как наказать нерадивого хозяина, чья собака напала на вашего питомца

Если чужая собака напала на вашего питомца во время прогулки, расходы на лечение в ряде случаев можно взыскать с её владельца. Для этого важно зафиксировать обстоятельства происшествия, установить личность хозяина и получить документы из ветеринарной клиники. Юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман объяснил Life.ru, как действовать в такой ситуации.

По словам специалиста, Гражданский кодекс РФ относит животных к имуществу, поэтому причинение вреда питомцу может быть основанием для требования о возмещении ущерба. Статья 137 ГК РФ предусматривает применение к животным общих правил об имуществе, если законом или иными правовыми актами не установлено иное.

По статье 137 ГК РФ — животное является имуществом. Это даёт вам право требования ущерба. Если чужая собака покусала вашу — это причинение вреда имуществу, и работает статья 1064 ГК РФ. То есть вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Получается — владельцем напавшей собаки. Владимир Гартман Юрист АБ «Михальчик и партнёры»

По словам юриста, ответственность владельца наступает независимо от того, хотел он этого или нет. Хозяин обязан контролировать своего питомца: если собака сорвалась с поводка или человек просто не уследил за животным — отвечать будет именно он. Для потенциально опасных собак федеральный закон отдельно запрещает выгул без поводка и намордника, за установленными законом исключениями.

Первое, что нужно сделать на месте происшествия, — зафиксировать обстоятельства происшествия. Снимите на телефон собаку, её владельца, место нападения и травмы вашего питомца. Если есть возможность, сохраните фотографии или видео сразу после случившегося.

Второе — получить данные владельца животного: ФИО, номер телефона и другую информацию, которая поможет установить его личность. Не стоит ограничиваться только устной договорённостью о том, что хозяин впоследствии оплатит лечение.

Третье — найти свидетелей и сохранить их контакты. Их показания могут оказаться важными, если дело дойдёт до суда.

После этого необходимо обратиться к ветеринару. Заключение специалиста с описанием травм, назначенным лечением и прогнозом, а также чеки за оказанные услуги помогут подтвердить размер причинённого ущерба.

«Стоимость ветеринарного лечения — полностью, по чекам. Если, не дай бог, собака погибла — стоимость самого животного, здесь потребуется оценка или документы о покупке, особенно если питомец породистый с родословной», — отметил Владимир Гартман.

Если животное погибло, стоимость питомца может подтверждаться документами о приобретении, а в спорных случаях — результатами оценки. Для породистого животного дополнительное значение могут иметь документы о происхождении и стоимости.

Отдельно может ставиться вопрос о компенсации морального вреда. По словам юриста, судебная практика постепенно меняется и в отдельных случаях владельцы животных добиваются компенсации нравственных страданий, связанных с травмированием или гибелью питомца. При этом размер выплаты определяется судом с учётом обстоятельств конкретного дела, поэтому заранее гарантировать определённую сумму нельзя.

Если хозяин напавшей собаки готов добровольно возместить расходы, договорённость лучше оформить письменно — например, распиской или соглашением с указанием суммы и срока выплаты.

Если добровольно решить вопрос не удалось, можно направить владельцу письменную претензию с расчётом ущерба и копиями подтверждающих документов. При отсутствии результата следующим шагом может стать обращение в суд. Для обычного имущественного спора при цене иска до 50 тысяч рублей дело рассматривает мировой судья, а при большей сумме — районный суд.

Кроме того, если при нападении были нарушены правила содержания или выгула животного, можно обратиться в компетентные органы. Ответственность за нарушение требований законодательства об ответственном обращении с животными может быть административной, уголовной или иной в зависимости от обстоятельств, а конкретные правила выгула устанавливаются в том числе на региональном и муниципальном уровнях.

Главное после нападения — не ограничиваться устными обещаниями. Зафиксируйте происшествие, установите данные владельца, обратитесь к ветеринару и сохраните все документы и чеки. Это значительно упростит последующее взыскание расходов, если хозяин собаки откажется возмещать ущерб добровольно.

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