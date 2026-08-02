С собаками пустят, с вонючими вещами — нет: В России изменятся правила перевозки багажа в такси

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила перевозки пассажиров, багажа и животных в автомобильном транспорте, включая такси. Документ уточняет требования к ручной клади, домашним питомцам и крупногабаритным вещам. Об этом следует из приказа Минтранса РФ.

Таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам, количеству и размещению ручной клади. При этом вещи не должны мешать обзору водителя, загрязнять салон или портить имущество. Ещё одно изменение касается крупного багажа. Если он не помещается в багажнике, его разрешат разместить в салоне автомобиля, но только с согласия водителя и при условии, что груз не создаёт угрозы безопасности и не мешает управлению машиной.

Бесплатно будут перевозиться кресла-коляски пассажиров с инвалидностью. Кроме того, в такси официально разрешат перевозить собак в намордниках при наличии поводка и подстилки. Мелких домашних животных и птиц можно будет брать с собой в закрытых контейнерах с водонепроницаемым дном, покрытым впитывающим материалом.

При этом переноска должна обеспечивать доступ воздуха, а её длина, ширина и высота не должны превышать 120 сантиметров, если перевозчик не установит более высокий лимит. Клетки с птицами потребуется накрывать светонепроницаемой тканью. Компании также смогут вводить собственные требования к перевозке животных, если они не противоречат российскому законодательству. Собаки-поводыри, как и прежде, будут перевозиться отдельно.

Одновременно сохраняется запрет на перевозку зловонных, токсичных, взрывоопасных, радиоактивных и других опасных веществ, а также предметов, способных испачкать салон или одежду пассажиров. Что касается оружия, его перевозка теперь допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ. Новые правила начнут действовать 1 сентября 2026 года и сохранят силу до 1 сентября 2032-го.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновлённые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным транспортом. Они распространяются на автобусы, троллейбусы, трамваи, легковые такси, а также перевозки по заказу. Помимо требований к провозу багажа и животных, документ предусматривает новые способы оплаты проезда и посадки.