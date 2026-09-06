«Каждый случай уникален»: что грозит за убийство собаки при самообороне

С точки зрения российского законодательства, собака является имуществом своего владельца, поэтому её гибель при отражении реальной угрозы не образует состава преступления по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, рассказал юрист Вячеслав Печников.

По его словам, уголовная ответственность наступает только в тех случаях, когда действия совершены из хулиганских или корыстных побуждений. Если же человек был вынужден защищать свою жизнь и здоровье, суд может освободить его даже от обязанности компенсировать владельцу ущерб по статье 1064 ГК РФ.

Нужно опираться на статью 39 УК РФ о крайней необходимости, которая позволяет причинить вред для устранения угрозы, когда опасность нельзя ликвидировать иным способом. Для обоснования своей позиции важно сразу зафиксировать все доказательства: медицинские документы, фотографии и видеозаписи с места ЧП, а также показания очевидцев. Первым делом необходимо обратиться в полицию.

«Поскольку каждый случай уникален, имеет смысл как можно раньше проконсультироваться с адвокатом», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее юрист рассказал, как наказать нерадивого хозяина, чья собака напала на вашего питомца. Расходы на лечение в ряде случаев можно взыскать с владельца агрессивного животного.