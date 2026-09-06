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Опубликовано 6 сентября, 07:48

«Каждый случай уникален»: что грозит за убийство собаки при самообороне

Юрист Печников: Убийство собаки при самообороне не влечёт уголовного наказания

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

С точки зрения российского законодательства, собака является имуществом своего владельца, поэтому её гибель при отражении реальной угрозы не образует состава преступления по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, рассказал юрист Вячеслав Печников.

По его словам, уголовная ответственность наступает только в тех случаях, когда действия совершены из хулиганских или корыстных побуждений. Если же человек был вынужден защищать свою жизнь и здоровье, суд может освободить его даже от обязанности компенсировать владельцу ущерб по статье 1064 ГК РФ.

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Нужно опираться на статью 39 УК РФ о крайней необходимости, которая позволяет причинить вред для устранения угрозы, когда опасность нельзя ликвидировать иным способом. Для обоснования своей позиции важно сразу зафиксировать все доказательства: медицинские документы, фотографии и видеозаписи с места ЧП, а также показания очевидцев. Первым делом необходимо обратиться в полицию.

«Поскольку каждый случай уникален, имеет смысл как можно раньше проконсультироваться с адвокатом», — заключил собеседник «Газеты.ru».

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Борис Эльфанд
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