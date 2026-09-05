«Выплюнуть невозможно»: Названы самые опасные предметы для собак и кошек в доме

Верёвки, пенопласт и мелкие острые игрушки следует убирать подальше от питомцев, иначе они могут оказаться у животных в желудке во время игры, предупредила хирург ветклиники Анастасия Котина.

По её словам, проглоченная верёвка вызывает инвагинацию кишечника — когда один участок кишки втягивается в просвет соседнего, собираясь на нитке как на верёвке. В итоге врачам приходится удалять повреждённую часть органа, чтобы спасти животное. Особенно нитки, шнурки и мишура опасны для кошек.

«Язык этих питомцев устроен так, что если зацепит что-то, то предмет проталкивается дальше внутрь и выплюнуть его обратно уже невозможно», — пояснила специалист.

Собаки тоже попадают в беду, проглатывая куски резиновых ковриков, пенопласт или даже шишки во время прогулок. Если животное всё же что-то съело, ни в коем случае нельзя самостоятельно тянуть за край или вызывать рвоту народными средствами. Питомца нужно как можно быстрее показать ветеринару, заключила собеседница «Москвы 24».

К слову, питомцы не могут рассказать, где у них болит, а кошки и вовсе способны до последнего скрывать слабость. Поэтому иногда несколько часов ожидания становятся роковыми. Life.ru собрал симптомы, при которых откладывать визит к врачу опасно.