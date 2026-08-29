«Кошка задыхается»: Вейперы рискуют убить своих питомцев

Фумигаторы и вейпы могут вызвать у кошек и собак проблемы с дыханием и даже отравление, предупредил ветеринар Баграт Агажанов. По его словам, особенно чувствительны к таким раздражителям животные с хроническими респираторными заболеваниями.

У них могут появиться кашель, чихание и аллергические реакции. При лёгких симптомах специалист посоветовал увлажнить воздух или провести ингаляцию с физраствором. Если у питомца начались рвота или диарея, он отказывается от еды и воды, животное необходимо отвезти в ветеринарную клинику.

Ещё опаснее для кошек и собак электронные сигареты и вейпы. Постоянное воздействие таких раздражителей способно привести к бронхиту и бронхиальной астме, а у кошек — к выраженному респираторному синдрому.

«Он выглядит, как будто кошка подавилась, а на самом деле она просто задыхается», — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее россиянам посоветовали не оставлять фумигатор включённым на всю ночь, особенно если дома есть питомцы. Кошки чувствительнее людей к пиретроидам из-за особенностей обмена веществ. Перед использованием прибора животных рекомендуют вывести из комнаты, а затем проветрить помещение.