Живодёр взял кошку в заложники в Подольске и снимает издевательства на видео

В Подольске волонтёры несколько дней пытаются спасти кошку, которую мужчина, по их словам, держит связанной и избивает на камеру. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на зоозащитников.

На опубликованных кадрах видна серая кошка со связанными лапами и мордой. Автор видео утверждает, что таким образом мстит некой женщине, однако причины конфликта не уточняются.

Зоозащитники попытались связаться с мужчиной через Интернет и уговорить его прекратить издевательства. В ответ, как утверждается, он присылал бессвязные сообщения и новые кадры с животными.

Волонтёры выяснили, что мужчину зовут Артур. По их словам, ранее за ним уже замечали подобное поведение, однако подробностей этих случаев они не привели.

«Мы очень надеемся, что котик жив», — рассказала SHOT одна из волонтёров.

Для спасения животного более 40 человек объединились в отдельное интернет-сообщество. Они собирают информацию о мужчине и намерены обратиться с заявлениями в полицию и прокуратуру.

По статье 245 УК РФ жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, может наказываться лишением свободы до трёх лет. Если такое обращение сопровождается публичной демонстрацией, в том числе в Интернете, максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре задержали мужчину за жестокую расправу над собакой. По предварительным данным, всё произошло в СНТ «Тополь». Мужчина натравил своих псов на другую собаку, а затем отрезал ей голову.