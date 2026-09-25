Петербуржец, жестоко избивший бультерьера, сдаёт собак в аренду

Мужчина, жестоко избивший бультерьеров в Петербурге, сдаёт их в аренду для прогулок. Такое объявление в интернете нашла петербурженка Софья, снявшая на видео жестокое обращение с одной из собак, сообщает 78.ru.

В отзывах автора предложения называют заботливым хозяином. Однако девушка подчёркивает: подтвердить, что на кадрах и в профиле изображён один и тот же человек, пока не удалось.

Инцидент произошёл ночью 22 сентября возле сквера Галины Старовойтовой на 9-й Советской улице. Мужчина гулял с двумя белыми бультерьерами, когда внезапно начал кричать на одного из них, схватил пса за шлейку, швырнул в стену и навалился сверху.

Заметив, что Софья снимает происходящее, хозяин агрессивно отреагировал на камеру. Пострадавший бультерьер затем поднялся и, хромая, пошёл следом. Вторая собака всё это время спокойно наблюдала за происходящим.

Управляющий дома заявил девушке, что знает этого мужчину. По его мнению, хозяин якобы поступил правильно, поскольку животное было «неадекватным». После случившегося Софья написала заявление в полицию.

Сам предполагаемый участник инцидента отрицает, что бил питомцев.

«Я своих собак очень люблю. Они у меня холёные, лелеянные, целованные», — заявил живодёр телеканалу.

Ещё один вопиющий случай произошёл в Екатеринбурге, где котёнка выбросили в мусорный бак в завязанном пакете. Малыш провёл там около 12 часов, пока его мяуканье не услышала местная жительница. Сейчас животное находится в безопасности, а соседи готовят заявление в полицию.