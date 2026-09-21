12 часов мяукал из мусорки: На Урале женщина выбросила котёнка в завязанном пакете

Рыжий котёнок около 12 часов провёл в завязанном чёрном пакете, выброшенном в мусорный бак возле ЖК Eleven в Екатеринбурге. Его жалобное мяуканье случайно услышала местная жительница, сообщает SHOT.

Видео © SHOT

Девушка пришла вынести мусор и заметила, что из контейнера доносятся звуки. Она заглянула внутрь и поспешила освободить животное. В пакете вместе с малышом лежали его лоток и миска. Котёнка достали и сразу передали одной из неравнодушных соседок, согласившейся его приютить.

Фото © SHOT

Сейчас рыжик живёт у пожилой жительницы комплекса. По словам соседей, с новым питомцем всё хорошо. Жильцы изучили записи с камер видеонаблюдения и установили предполагаемую прежнюю хозяйку. Ею оказалась женщина из того же ЖК.

Сначала возмущённые соседи на эмоциях обсуждали самосуд, но затем решили действовать законным путём. Теперь они готовят заявление в полицию.

Ранее владельцам собак, погибших после вакцинации препаратом «Мультикан-8», объяснили, что они могут потребовать возмещения ущерба и компенсации морального вреда. Для обращения в суд понадобятся документы о прививке и подтверждение связи между препаратом и гибелью питомца.