Владельцы погибших после «Мультикана-8» собак могут требовать компенсацию

Владельцы собак, погибших после вакцинации препаратом «Мультикан-8», могут требовать возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда. Об этом рассказала юрист и зоозащитник Светлана Зиберт.

Для обращения в суд в первую очередь понадобятся документы о самой вакцинации. Сведения о препарате должны быть указаны в ветеринарном паспорте, дополнительные данные можно запросить у клиники, где животному сделали прививку.

Юрист считает, что ветеринарную клинику можно привлекать к делу как соответчика или третье лицо. Именно у неё хранятся документы, по которым можно установить использованный препарат, дату вакцинации и другие обстоятельства оказания услуги.

Отдельно владельцам придётся подтвердить связь между прививкой и гибелью питомца. По словам Зиберт, если использование опасной серии будет документально установлено, в некоторых случаях суд может обойтись без дополнительных исследований, однако необходимость экспертизы будет решаться индивидуально.

Помимо стоимости животного и расходов на лечение, пострадавшие могут заявить требование о компенсации морального вреда. Зиберт напомнила о судебной практике, в которой потеря питомца рассматривается как затрагивание личных неимущественных прав владельца.

При этом одними исками, по мнению юриста, проблему решить нельзя. В эфире радио «Комсомольская правда» она призвала добиваться полноценного расследования причин попадания постороннего вируса в препарат и установить, на каком этапе произошёл сбой.

Сам «Ветбиохим» сообщил, что после обнаружения вируса Ауески в отдельных пробах 20-й серии «Мультикана-8» остановил производство всей линейки на время проверки. Компания также заявила, что рассматривает обращения пострадавших владельцев и принимает меры поддержки.