Пинал и швырял в стену: В центре Петербурга сняли жестокое избиение бультерьеров

Мужчина жестоко избил двух бультерьеров в центре Санкт-Петербурга. Он пинал хвостиков на 9-й Советской улице, швырял одного из питомцев в стену, прижимал к земле и продолжал наносить удары. Кадры произошедшего показал Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчина жестоко избил двух бультерьеров на улице. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По словам свидетельницы, около 23:00 она увидела мужчину с собакой, которая спокойно стояла рядом. Затем хозяин неожиданно начал кричать на животное, схватил его за ошейник и бросил в стену. Очевидица стала снимать происходящее на телефон. Заметив камеру, мужчина начал кричать уже в её сторону.

Девушка намерена обратиться в полицию и передать правоохранителям видеозаписи. Официальной информации о состоянии животных и начале проверки пока нет.

Ранее Life.ru писал о петербуржце, которого подозревали в гибели собаки после падения из окна. По словам очевидцев, мужчина мог выбросить животное из квартиры на улице Маршала Казакова, после чего занести его обратно в дом. Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего.