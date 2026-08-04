Учёные назвали возможную причину гибели птиц на Камчатке

Вероятной причиной массовой гибели водоплавающих птиц на Камчатке могло стать повышенное содержание железа в воде, сообщает правительство региона. Превышение связывают с выбросами вулканического пепла.

В конце июля жители начали находить мёртвых кайр, топорков, бакланов и других морских птиц на Халактырском пляже. Позже похожие случаи зафиксировали на побережье бухты Пионерской в Петропавловске-Камчатском.

Исследование показало, что почти все показатели воды соответствуют нормативам. Исключением стало железо — его концентрация достигла 0,141 миллиграмма на литр при допустимом уровне 0,05.

«Это единственный показатель, который был положительным, то есть дал превышение относительно своей нормы в 2,8 раза», — сообщил директор Камчатского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» Александр Игошин.

По предварительной версии, повышенная концентрация металла могла ослабить иммунитет пернатых. На этом фоне поражение внутренних органов гельминтами приобрело массовый характер.

Специалисты уже отобрали необходимые образцы и направили их на исследования за пределы края. Окончательные результаты ожидаются примерно через 20 дней.

Погибших птиц убрали с побережья, санитарное состояние акватории привели в норму. Итоговые выводы власти обещали представить после завершения лабораторных анализов.

Напомним, сотрудники Минсельхоза региона совместно с представителями Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели отбор образцов у погибших животных. Поводом для проверки стали сообщения о массовой гибели птиц, появившиеся в средствах массовой информации. После поступления информации специалисты выехали на побережье, где на нескольких участках обнаружили не менее 14 погибших особей.