В Австралии впервые выявили смертельный птичий грипп у большой хохлатой крачки

В Австралии впервые обнаружили случай заражения местной дикой птицы смертельным штаммом птичьего гриппа H5. Специалисты считают находку признаком того, что вирус начал распространяться внутри страны.

Заражённую большую крачку нашли погибшей в районе города Роб на побережье Южной Австралии. Анализы подтвердили наличие вируса. До этого случаи заражения фиксировали только у перелётных морских птиц, которые, предположительно, принесли инфекцию из других регионов.

Министр сельского хозяйства Австралии Джули Коллинз назвала ситуацию тревожной, но отметила, что система контроля за распространением болезней работает.

«Конечно, это тревожный сигнал, но ничего неожиданного в этом нет, и это ещё один признак того, что наша надёжная система биобезопасности работает», — сказала Коллинз.

Экологи считают, что новый случай может стать переломным моментом. По их словам, раньше речь шла в основном о завозе вируса мигрирующими птицами, а теперь появились признаки передачи инфекции среди местных видов.

Руководитель программы BirdLife Australia Крис Пурнелл заявил, что обнаружение крачки вызывает серьёзные опасения. Он отметил, что птица обитала рядом с районами, где находятся многочисленные колонии других пернатых.

Власти Южной Австралии начали дополнительное наблюдение за дикой природой, чтобы выяснить возможные масштабы распространения инфекции. Ранее проверки береговой линии не выявили массовой гибели морских птиц или тюленей.

Специалисты предупреждают, что вирус H5 способен быстро распространяться среди животных. Если инфекция закрепится среди дикой фауны Австралии, последствия могут затронуть множество видов по всему континенту.

Ранее канадские ветеринары обнаружили, что птичий грипп H5N1 и H5N5 может передаваться от овец к ягнятам через молоко, активно размножаясь в молочных железах, что важно для контроля распространения вируса.