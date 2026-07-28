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28 июля, 02:17

На Камчатке выясняют причины гибели морских птиц на Халактырском пляже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gavrilovany

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gavrilovany

На Халактырском пляже на Камчатке специалисты начали выяснять причины гибели морских птиц. Для этого сотрудники Минсельхоза региона совместно с представителями Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели отбор образцов у погибших животных, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поводом для проверки стали сообщения о массовой гибели птиц, появившиеся в средствах массовой информации. После поступления информации специалисты выехали на побережье, где на нескольких участках обнаружили не менее 14 погибших особей.

Отобранный патологический материал направят в лабораторию для проведения исследований, в том числе на наличие особо опасных инфекционных заболеваний. В Минсельхозе Камчатки уточнили, что анализы должны помочь установить точную причину произошедшего.

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А ранее на побережье Приморья зафиксировали массовый выброс одной из самых ядовитых рыб планеты. В устье реки Партизанской было обнаружено свыше двадцати мёртвых рыб фугу. Эксперты связывают это явление с аномальным повышением температуры воды. В текущем году тропические виды всё чаще регистрируются у российских берегов. Рыба фугу и ранее встречалась в этих водах, но сейчас её популяция значительно увеличилась: рыбаки регулярно вылавливают её в свои сети. Кроме того, ситуацию усугубляет присутствие акул.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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