Апокалипсис близко? У Мёртвого моря забила пресная вода, и верующие вспомнили пророчество Иезекииля

Появление пресных источников, растительности и мелкой рыбы возле Мёртвого моря вновь связали с древним библейским пророчеством. Daily Mail представил происходящее как возможный предвестник апокалипсиса.

Израильский фотограф и защитник природы Ноам Бедеин рассказал, что береговая линия водоёма за последние годы сильно изменилась. По мере отступления воды там обнажаются соляные острова, возникают новые провалы и появляются пресные водоёмы.

В некоторых заполненных водой воронках исследователи замечали растения, птиц и небольших рыб. Верующие сопоставили это с книгой пророка Иезекииля, где говорится, что однажды солёные воды станут пресными и наполнятся жизнью.

Однако речь идёт не о рыбе в самом Мёртвом море. Она обитает в отдельных пресных или слабосолёных провалах на его берегах, тогда как основной водоём остаётся слишком солёным для такой фауны.

Учёные объясняют появление воронок падением уровня воды. Пресные подземные потоки растворяют залежи соли, под поверхностью возникают пустоты, после чего грунт проваливается и образует изолированные бассейны.

Научных доказательств того, что эти изменения предвещают конец света, нет. Более того, похожие заявления о якобы исполняющемся пророчестве распространялись ещё десять лет назад, но Мёртвое море с тех пор пресным не стало.

Life.ru ранее рассказывал о поисках Ноева ковчега возле горы Арарат. Церковный археолог Владислав Цыпин допустил, что обнаруженные в Турции конструкции и следы древесины действительно могут быть связаны с описанным в Библии судном, однако признал, что убедительных доказательств пока нет.