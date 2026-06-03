«Не миф, а реальность»: Церковный археолог оценил шансы найти Ноев ковчег в горах Турции

Я знаю, что поиски Ноева ковчега в разные эпохи предпринимались, в том числе и профессиональными археологами. Обычно ищут где-то на горе Арарат, вокруг Арарата. Это историческая Армения, но сейчас это Турция. Вот очередная попытка, но тут находки опережали саму идею поисков. Они как-то сами по себе обнаруживались, и возникла версия, что это может быть тот самый Ноев ковчег.