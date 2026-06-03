«Не миф, а реальность»: Церковный археолог оценил шансы найти Ноев ковчег в горах Турции
Археолог Цыпин: Находка в горах Турции вполне может быть останками Ноева ковчега
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В Турции, в районе горы Арарат, продолжаются поиски Ноева ковчега — и не только энтузиастами, но и профессиональными археологами. Церковный археолог, протоиерей Владислав Цыпин, с которым побеседовал Life.ru, считает: библейское событие — не миф, а реальность. И нынешние находки вполне могут быть останками легендарного судна.
Я знаю, что поиски Ноева ковчега в разные эпохи предпринимались, в том числе и профессиональными археологами. Обычно ищут где-то на горе Арарат, вокруг Арарата. Это историческая Армения, но сейчас это Турция. Вот очередная попытка, но тут находки опережали саму идею поисков. Они как-то сами по себе обнаруживались, и возникла версия, что это может быть тот самый Ноев ковчег.
По словам протоиерея, речь идёт не о мифе, а о реальном историческом событии, которое, возможно, когда-нибудь получит строго научное подтверждение. Сейчас, правда, говорить об этом с уверенностью затруднительно.
«Было бы, конечно, в высшей степени ценно, важно, и для людей религиозных с апологетической точки зрения очень значимо, если бы такие подтверждения стали реальными. Конечно, есть шанс, что смогут найти все останки Ноева Ковчега. И я думаю, находки, о которых говорят сегодня — палубы, гниль — также вполне могут быть останками Ковчега, шансы есть», — добавил он.
На старинной карте Урбано Монте, датированной 1587 годом, нашли отметку указывающую на вероятное расположение Ноева ковчега. Там обозначен район в горах Арарат, где находится скальный массив под названием «объект Дюрупинар». Это природное образование по очертаниям напоминает плавучее средство, а его габариты примерно соответствуют библейским размерам спасительного судна. Учёные уже провели анализ почвы в том месте, обнаружив гниль и конструкции, похожие на палубы.
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