ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 12:11

«Не миф, а реальность»: Церковный археолог оценил шансы найти Ноев ковчег в горах Турции

Археолог Цыпин: Находка в горах Турции вполне может быть останками Ноева ковчега

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Турции, в районе горы Арарат, продолжаются поиски Ноева ковчега — и не только энтузиастами, но и профессиональными археологами. Церковный археолог, протоиерей Владислав Цыпин, с которым побеседовал Life.ru, считает: библейское событие — не миф, а реальность. И нынешние находки вполне могут быть останками легендарного судна.

Я знаю, что поиски Ноева ковчега в разные эпохи предпринимались, в том числе и профессиональными археологами. Обычно ищут где-то на горе Арарат, вокруг Арарата. Это историческая Армения, но сейчас это Турция. Вот очередная попытка, но тут находки опережали саму идею поисков. Они как-то сами по себе обнаруживались, и возникла версия, что это может быть тот самый Ноев ковчег.

Владислав Цыпин

Профессор Московской Духовной Академии, протоиерей, церковный археолог

Я знаю, что поиски Ноева ковчега в разные эпохи предпринимались, в том числе и профессиональными археологами. Обычно ищут где-то на горе Арарат, вокруг Арарата. Это историческая Армения, но сейчас это Турция. Вот очередная попытка, но тут находки опережали саму идею поисков. Они как-то сами по себе обнаруживались, и возникла версия, что это может быть тот самый Ноев ковчег.
Я знаю, что поиски Ноева ковчега в разные эпохи предпринимались, в том числе и профессиональными археологами. Обычно ищут где-то на горе Арарат, вокруг Арарата. Это историческая Армения, но сейчас это Турция. Вот очередная попытка, но тут находки опережали саму идею поисков. Они как-то сами по себе обнаруживались, и возникла версия, что это может быть тот самый Ноев ковчег.

По словам протоиерея, речь идёт не о мифе, а о реальном историческом событии, которое, возможно, когда-нибудь получит строго научное подтверждение. Сейчас, правда, говорить об этом с уверенностью затруднительно.

«Было бы, конечно, в высшей степени ценно, важно, и для людей религиозных с апологетической точки зрения очень значимо, если бы такие подтверждения стали реальными. Конечно, есть шанс, что смогут найти все останки Ноева Ковчега. И я думаю, находки, о которых говорят сегодня — палубы, гниль — также вполне могут быть останками Ковчега, шансы есть», — добавил он.
Китайцы ещё в XIV-XV веках могли использовать анестезию, показала находка археологов
Китайцы ещё в XIV-XV веках могли использовать анестезию, показала находка археологов

На старинной карте Урбано Монте, датированной 1587 годом, нашли отметку указывающую на вероятное расположение Ноева ковчега. Там обозначен район в горах Арарат, где находится скальный массив под названием «объект Дюрупинар». Это природное образование по очертаниям напоминает плавучее средство, а его габариты примерно соответствуют библейским размерам спасительного судна. Учёные уже провели анализ почвы в том месте, обнаружив гниль и конструкции, похожие на палубы.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Турция
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Археология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar