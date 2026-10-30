Что посмотреть на Хэллоуин 2026: фильмы ужасов для новичков, смелых и тех, кто не любит скримеры

31 октября многие устраивают дома киновечер с пледом и тыквенным пирогом, и тут возникает главный вопрос: что включить? Один в компании обожает кровь и погони, другой закрывает глаза от каждого резкого звука, а третий пришёл с детьми. Хорошая новость: страшное кино бывает очень разным. Есть хорроры, над которыми смеются до слёз, есть мистика почти без крови и тихие триллеры без единого скримера. Life.ru собрал фильмы на любой уровень смелости.

Совсем не страшные: ужасы, над которыми смеются

Начнём с самого мягкого варианта. Комедийный хоррор подходит тем, кто любит атмосферу Хэллоуина, но совсем не хочет потом спать со светом. Вампиры здесь спорят о грязной посуде, призраки ссорятся с живыми соседями, а монстры попадают в нелепые бытовые ситуации. Такое кино хорошо смотреть в начале вечера, пока гости ещё собираются и накрывают на стол. Пугать оно не пытается, зато настроение создаёт отлично и легко заходит даже тем, кто жанр ужасов терпеть не может.

«Реальные упыри» (2014)

«Реальные упыри»: комедийный хоррор на Хэллоуин. Фото © Кадр из фильма «Реальные упыри», режиссёры Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, сценаристы Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Новозеландская комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента снята как документальный фильм о четырёх вампирах. Они живут в одном доме в Веллингтоне и годами ругаются из-за немытой посуды, учатся пользоваться интернетом и пытаются попасть в ночной клуб, куда их никто не приглашает. Отдельная звезда фильма — стая местных оборотней с подчёркнуто хорошими манерами. Скримеров здесь нет, крови немного и она скорее смешная. Позже по мотивам фильма сняли популярный сериал.

«Битлджус Битлджус» (2024)

«Битлджус Битлджус»: комедия ужасов Тима Бёртона. Фото © Кадр из фильма «Битлджус Битлджус», режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Майкл Макдауэлл, Ларри Уилсон, Альфред Гоф и др.

Тим Бёртон вернулся к своей культовой комедии спустя 36 лет и собрал почти весь прежний состав. После смерти отца Лидия Дитц в исполнении Вайноны Райдер снова приезжает в старый дом в Уинтер-Ривер, на этот раз с дочерью-подростком. Девочку играет Дженна Ортега, знакомая зрителям по сериалу «Уэнсдей». Стоит трижды произнести имя Битлджуса, и на пороге появляется неугомонный призрак Майкла Китона. Здесь много чёрного юмора и абсурда, а пугать никто не собирается.

«Зомби по имени Шон» (2004)

«Зомби по имени Шон»: британская зомби-комедия. Фото © Кадр из фильма «Зомби по имени Шон», режиссёр Эдгар Райт, сценаристы Саймон Пегг, Эдгар Райт

Британская комедия Эдгара Райта начинается как история о неудачнике. Продавцу Шону под тридцать, его бросила девушка, а лучший друг Эд целыми днями сидит на диване с приставкой. Тем временем Лондон заполняют зомби, но герои замечают это далеко не сразу. Когда до Шона наконец доходит, что происходит, он придумывает гениальный, по его мнению, план: забрать маму, вернуть девушку и переждать конец света в любимом пабе. Крови немного, а смеяться придётся много.

Мистика без кровавых сцен

Следующая ступень для тех, кому хочется лёгкого холодка по спине. Мистические фильмы пугают атмосферой: скрипом половиц, закрытыми шторами, странными звуками в пустом доме. Кровь и монстры почти не появляются, а страшнее всего становится от того, что герои не понимают, с чем столкнулись. Такое кино особенно хорошо смотреть в темноте и без телефона в руках. Сюда же попала и наша советская классика, которую многие впервые увидели ещё в детстве и запомнили на всю жизнь.

«Другие» (2001)

«Другие» с Николь Кидман: мистика без скримеров. Фото © Кадр из фильма «Другие», режиссёр Алехандро Аменабар, сценарист Алехандро Аменабар

Фильм Алехандро Аменабара с Николь Кидман считают образцом мистики без дешёвых трюков. Действие происходит в 1945 году на острове у побережья Франции. Молодая мать живёт в старом особняке с двумя детьми, у которых аллергия на солнечный свет, поэтому шторы в доме всегда закрыты. Однажды к ним приходят новые слуги, и в доме начинает происходить что-то странное. Страх здесь строится на тишине и полумраке, а финал многие до сих пор считают одним из лучших в жанре.

«Шестое чувство» (1999)

«Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом: мистика без крови. Фото © Кадр из фильма «Шестое чувство», режиссёр М. Найт Шьямалан, сценарист М. Найт Шьямалан

Этот фильм прославил М. Найта Шьямалана на весь мир. Детский психолог Малкольм Кроу в исполнении Брюса Уиллиса берётся помочь замкнутому мальчику Коулу. Ребёнок боится всего на свете и однажды признаётся врачу в страшной тайне: он видит мёртвых людей, и они не знают, что умерли. Шьямалан почти не пугает резкими звуками, зато держит в напряжении до последней минуты. Финал этой истории до сих пор считают одним из самых неожиданных в кино, так что спойлеры лучше не искать.

«Вий» (1967)

«Вий» 1967 года: первый советский фильм ужасов. Фото © Кадр из фильма «Вий», режиссёры Георгий Кропачев, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачев, Александр Птушко, Константин Ершов и др.

Первый советский фильм ужасов по повести Гоголя по-прежнему пугает не хуже голливудских новинок. Леонид Куравлёв сыграл философа Хому Брута, которого заставили три ночи читать молитвы над телом умершей панночки. Её роль досталась юной Наталье Варлей. Летающий гроб, ведьма, которая мечется по церкви, и нечисть из-за икон до сих пор впечатляют, хотя никаких компьютерных эффектов тогда не было. О том, кто стоит за знаменитыми злодеями советского кино, Life.ru рассказывал отдельно.

Психологические триллеры: страшно в голове

Этот раздел для тех, кто уверен, что настоящий ужас живёт не под кроватью, а в собственных мыслях. В психологических триллерах почти нет монстров и крови, зато есть тревога и ощущение, что с героем происходит что-то неправильное, а окружающие этого не замечают. Скримеров здесь мало, поэтому такие фильмы подойдут и тем, кто не выносит резких звуков. Но учтите: после титров они не отпускают ещё долго, и обсуждать их хочется до глубокой ночи.

«Ребёнок Розмари» (1968)

«Ребёнок Розмари»: психологический триллер на Хэллоуин. Фото © Кадр из фильма «Ребёнок Розмари», режиссёр Роман Полански, сценаристы Роман Полански, Айра Левин

Классика Романа Полански с Миа Фэрроу пугает без единой погони. Молодая пара переезжает в старый дом в Нью-Йорке, где живут подозрительно заботливые пожилые соседи. Розмари беременеет, и чем дальше, тем сильнее ей кажется, что вокруг неё плетут заговор. Самое жуткое в фильме не мистика, а то, что героине никто не верит. Это чувство знакомо и реальным людям: Life.ru рассказывал, как журналистка XIX века легла в психиатрическую лечебницу и не смогла доказать, что здорова.

«Сияние» (1980)

«Сияние» Кубрика: психологический хоррор на Хэллоуин. Фото © Кадр из фильма «Сияние», режиссёр Стэнли Кубрик, сценаристы Стэнли Кубрик, Дайан Джонсон, Стивен Кинг

Экранизацию романа Стивена Кинга Стэнли Кубрик снял по-своему, и сам писатель её недолюбливал. Джек Торранс устраивается на зиму смотрителем в горный отель «Оверлук» и привозит туда жену и маленького сына. Отель закрыт до весны, снег отрезает семью от мира, и Джек постепенно сходит с ума. Сын Дэнни тем временем видит в пустых коридорах то, чего быть не может. Джек Николсон сыграл здесь одну из лучших своих ролей, а многие кадры давно стали частью поп-культуры.

«Прочь» (2017)

«Прочь» Джордана Пила: триллер почти без скримеров. Фото © Кадр из фильма «Прочь», режиссёр Джордан Пил, сценарист Джордан Пил

Режиссёрский дебют Джордана Пила принёс ему «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Темнокожий фотограф Крис едет знакомиться с родителями своей белой девушки Роуз. Семья встречает гостя подчёркнуто радушно, но вежливость хозяев кажется всё более странной, а прислуга ведёт себя так, будто находится в трансе. Мать Роуз предлагает Крису бросить курить с помощью гипноза, и с этого момента уютные выходные превращаются в кошмар. Скримеров немного, а напряжение растёт с каждой сценой.

Хорроры для шумной компании

А вот и кино для смелых. Такие фильмы лучше всего смотреть толпой: кричать хором, хвататься за соседа и спорить, кто погибнет следующим. Скримеров и крови здесь хватает, зато в компании страх быстро превращается в смех и азарт. Готовьте попкорн и не садитесь в одиночку на край дивана. Если среди гостей есть впечатлительные люди, лучше заранее предупредить их, что тихо и спокойно не будет: резкие звуки и неожиданные повороты здесь на каждом шагу.

«Крик» (1996)

«Крик»: культовый хоррор для компании. Фото © Кадр из фильма «Крик», режиссёр Уэс Крэйвен, сценарист Кевин Уильямсон

Хоррор Уэса Крейвена стал культовым благодаря маске Призрачного лица и иронии. Школьники маленького городка знают все правила фильмов ужасов наизусть, но это не спасает их от убийцы в маске. Зрителям остаётся гадать вместе с героями, кто прячется под капюшоном, и в компании это превращается в настоящую игру в детективов. Настоящим мастером дедукции, кстати, был эдинбургский хирург, с которого Конан Дойл списал Шерлока Холмса.

«Хижина в лесу» (2011)

«Хижина в лесу»: хоррор-пародия для компании. Фото © Кадр из фильма «Хижина в лесу», режиссёр Дрю Годдард, сценаристы Джосс Уидон, Дрю Годдард

Пятеро студентов едут на выходные в домик в лесу, и уже по завязке понятно, что ничем хорошим это не кончится. Но режиссёр Дрю Годдард вместе с Джоссом Уидоном придумал сюжет с неожиданным поворотом: за героями кто-то внимательно наблюдает. Фильм играет со всеми штампами жанра сразу, и интереснее всего он тем, кто видел много ужастиков. Одну из главных ролей сыграл молодой Крис Хемсворт, будущий Тор. Крови и монстров хватает, но в компании смеяться будут не меньше, чем вздрагивать.

«Пункт назначения: Узы крови» (2025)

«Пункт назначения: Узы крови»: хоррор для смелых. Фото © Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови», режиссёры Зак Липовски, Адам Б. Стейн, сценаристы Гай Бусик, Лори Эванс Тейлор, Джон Уоттс и др.

Шестая часть знаменитой франшизы вернула серию к жизни после долгого перерыва. Студентку мучают кошмары о катастрофе, которую много лет назад предотвратила её бабушка. Оказывается, Смерть так и не простила семье того спасения и теперь приходит за каждым из потомков. Главная прелесть фильма в изобретательных смертельных ловушках: любая бытовая мелочь здесь грозит бедой. Кровавых сцен здесь много, поэтому зрителям помладше и впечатлительным лучше выбрать что-то другое.

Для всей семьи

Хэллоуин можно отметить и с детьми, если выбрать правильное кино. Семейные «страшилки» учат не бояться темноты и показывают, что быть не таким, как все, вовсе не стыдно. Пугают они ровно настолько, чтобы ребёнок с восторгом прижался к родителям, а не плакал потом всю ночь. Взрослым тоже не будет скучно: юмор и красивая картинка здесь работают на всех. А после просмотра можно вместе вырезать тыкву или придумать костюмы для праздника.

«Коралина в Стране Кошмаров» (2009)

«Коралина в Стране Кошмаров»: мультфильм на Хэллоуин. Фото © Кадр из фильма «Коралина в Стране Кошмаров», режиссёр Генри Селик, сценаристы Генри Селик, Нил Гейман

Кукольный мультфильм Генри Селика по книге Нила Геймана снимали вручную, кадр за кадром. Девочка Коралина переезжает в старый дом и находит маленькую дверь в другую квартиру. Там живут другая мама и другой папа, которые всегда готовят вкусный ужин и разрешают всё на свете. Только вместо глаз у них пришиты пуговицы, и такие же они хотят пришить Коралине. Мультфильм подходит детям постарше, малышей образ «другой мамы» может напугать всерьёз.

«Семейка Аддамс» (1991)

«Семейка Аддамс»: семейный фильм на Хэллоуин. Фото © Кадр из фильма «Семейка Аддамс», режиссёр Барри Зонненфельд, сценаристы Кэролайн Томпсон, Ларри Уилсон, Чарльз Аддамс

Комедия Барри Зонненфельда о самой мрачной и самой дружной семье на свете. Мортиша и Гомес обожают друг друга, дети играют в казни, а прислуживает им молчаливый великан Ларч. Однажды на пороге появляется незнакомец и выдаёт себя за дядю Фестера, который давно пропал без следа. Именно здесь юная Кристина Риччи сыграла ту самую Уэнсдей, задолго до популярного сериала. Фильм совсем не страшный и отлично подходит для просмотра всей семьёй.

«Фокус-покус» (1993)

«Фокус-покус»: семейная комедия о ведьмах. Фото © Кадр из фильма «Фокус-покус», режиссёр Кенни Ортега, сценаристы Нил Катберт, Дэвид Киршнер, Мик Гэррис

Диснеевская комедия давно стала обязательной частью Хэллоуина в США. Действие происходит в Салеме, городе знаменитых процессов над ведьмами. Подросток Макс в ночь на Хэллоуин зажигает свечу с чёрным пламенем и случайно воскрешает трёх сестёр Сандерсон: их казнили за колдовство триста лет назад. Ведьм сыграли Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Найми, и их перепалки зрители до сих пор разбирают на цитаты. В 2022 году у фильма вышло продолжение.

Хэллоуинский киновечер стоит выбирать не по рейтингам, а по настроению компании. С детьми начните с «Семейки Аддамс», для тихого вечера вдвоём подойдут «Другие», а если собрались любители острых ощущений, смело включайте «Крик». Главное правило простое: никто не должен смотреть то, что ему по-настоящему неприятно. А если после хорроров захочется чего-то родного и уютного, проверьте себя: вспомните, чем закончились восемь советских фильмов, которые знают все.