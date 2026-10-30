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Специальная военная операция

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Опубликовано 30 октября, 11:14

Вышел сериал по сценарию участника СВО с Епифанцевым и Головиным

Постер фильма предоставлен онлайн-кинотеатром PREMIER

Постер фильма предоставлен онлайн-кинотеатром PREMIER

В онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko вышел военный сериал «Обратная сторона медали», основанный на реальных историях участника СВО Николая Сидорова. Главные роли исполнили Владимир Епифанцев, Александр Головин и Андрей Фролов. Об этом говорится в пресс-релизе проекта.

В центре сюжета — трое новобранцев с позывными Хазар, Гимли и Сова. Перед отправкой на линию боевого соприкосновения они осваивают военное дело, попадают в опасные ситуации, ссорятся и учатся поддерживать друг друга. Справляться со страхом им помогает юмор.

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Сценарий написали Алексей Громыко и Николай Сидоров, а режиссёром стал Олег Фомин. Во время работы над проектом постановщик регулярно общался с военнослужащими, чтобы передать детали фронтовой жизни и характерный армейский юмор.

«После долгих разговоров с бойцами, прошедшими через военные действия, для меня было важно показать на экране, что герои СВО — это обычные люди. Мужчины, которые выполняют свой долг. Чтобы зрители погрузились в ту атмосферу, в ту реальность, в которой находятся наши ребята там. Без приукрашивания и ложного пафоса», — рассказал Фомин.

Сидоров объяснил, почему в историях о фронтовой жизни важное место занимают шутки.

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«Боевые действия — это колоссальный стресс, и шутка, пожалуй, самое доступное лекарство от него. По личному опыту знаю: чтобы выживать, выполнять задачи и просто оставаться человеком, сухих формулировок недостаточно», — отметил сценарист.

По его словам, на передовой оказываются люди с совершенно разным опытом. Юмор помогает им находить общий язык и поддерживать друг друга в тяжёлых обстоятельствах, хотя самой опасности не отменяет.

В сериале также снялись Мирослава Михайлова, Александр Лойе, Александр Михайлов и Гурам Баблишвили. Проект создан при поддержке Института развития интернета.

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Марина Фещенко
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