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10 декабря, 15:01

В России планируют снять кино про погибшего бойца СВО и котика с его могилы

Морпех из Орловской области и тот самый котик. Обложка © VK / Виталия Румянцева

Морпех из Орловской области и тот самый котик. Обложка © VK / Виталия Румянцева

В России начали снимать кинокартину про бездомного котика и погибшего бойца спецоперации. Этот сюжет основан на реальной истории героя СВО из Орловской области.

Картина расскажет историю про мать погибшего бойца, которая приютила больного котика, пришедшего к могиле её сына. Подробности трогательного случая рассказала журналистка и зоозащитница Виталия Румянцева. Вероятно, фильм или даже сериал по этой теме снимет кинокомпания «Триикс Медиа».

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Николай Рюмин
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