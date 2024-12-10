В России планируют снять кино про погибшего бойца СВО и котика с его могилы
Морпех из Орловской области и тот самый котик. Обложка © VK / Виталия Румянцева
В России начали снимать кинокартину про бездомного котика и погибшего бойца спецоперации. Этот сюжет основан на реальной истории героя СВО из Орловской области.
Картина расскажет историю про мать погибшего бойца, которая приютила больного котика, пришедшего к могиле её сына. Подробности трогательного случая рассказала журналистка и зоозащитница Виталия Румянцева. Вероятно, фильм или даже сериал по этой теме снимет кинокомпания «Триикс Медиа».
Этим летом на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида-АРТ» в Крыму представили проекты новых фильмов, посвящённых спецоперации. На питчинг вышли как молодые деятели киноиндустрии, так и их опытные коллеги. Гарик Сукачёв представил сюжет фильма о взрослении людей, чью жизнь изменила война.