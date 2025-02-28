От съёмочных площадок к окопам: 8 знаменитостей, которые ушли на СВО

В мире шоу-бизнеса мы привыкли видеть звёзд на красных дорожках, в кадре популярных телешоу или на сцене. Но сегодня мы расскажем о тех, кто кардинально изменил свою жизнь, — российских артистах, которые оказались в зоне СВО. Кто-то пошёл добровольцем с первых месяцев, кто-то подпал под мобилизацию, а кто-то участвует в творческих бригадах для поддержания боевого духа. Мы собрали истории известных людей, которые поменяли сценарии и ноты на совсем другую реальность.

Звёздные добровольцы первой волны

Георгий Тесля-Герасимов из сериала «След» добровольно ушёл в зону СВО. Кадр из фильма «Красная зона», режиссёр Игорь Ромащенко и др., сценарист Виктор Демент и др. / Kinopoisk

Георгий Тесля-Герасимов, известный многим зрителям по сериалам «След» и «Проклятый рай», стал одним из первых представителей творческой элиты, кто отправился в зону СВО. Уже в апреле 2022 года актёр добровольно пошёл на фронт. Коллеги по цеху были удивлены таким решением — всё-таки успешная карьера в кино, популярность... Но Георгий сделал свой выбор.

Сослан Фидаров: как актёр «9-й роты» оказался в бригаде «Пятнашка». Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Не менее неожиданным оказалось решение Сослана Фидарова. Брутальный актёр, запомнившийся зрителям по фильму «9-я рота», в 2022 году служил в бригаде «Пятнашка». Сослан не раз говорил, что боевые навыки, полученные во время съёмок военных фильмов, пригодились ему в реальной обстановке.

Музыканты на СВО

Андрей Решетин: скрипач «Аквариума» сменил сцену на передовую. Фото © VK / Важное в Смоленске

Особняком стоит история Андрея Решетина. Бывший скрипач легендарной группы «Аквариум» в октябре 2022 года добровольно отправился в зону СВО. Музыкант, чьи руки созданы для утончённого исполнения классических произведений, взял в них совсем другие инструменты. Поклонники творчества Андрея были шокированы, ведь образ музыканта элитарного коллектива казался далёким от военных действий.

Александр Тюпа: солист «Новой оперы» выступает в творческой бригаде СВО. Фото © novayaopera.ru / Д. Кочетков

Александр Тюпа — солист «Новой оперы» — выбрал особый путь. Он служит в творческой бригаде. Оперный голос Александра теперь звучит не на престижных сценах, а для поднятия морального духа бойцов на передовой. Его выступления — глоток привычной мирной жизни для тех, кто находится вдали от дома.

Когда приходит повестка: кого из актёров призвали на СВО

Евгений Павлов: актёра театра «Современник» мобилизовали на фронт. Фото © ТАСС / Александр Куров

Не все артисты уходили добровольцами. Евгений Павлов, актёр московского театра «Современник», был мобилизован. Его коллеги и поклонники с тревогой следили за судьбой любимого актёра, а театр был вынужден срочно менять репертуар и вводить дублёров в спектакли.

Павел Устинов из фильмов «Притяжение» и «Лёд-2» получил повестку. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Похожая история произошла с Павлом Устиновым. Актёр, сыгравший в популярных фильмах «Притяжение» и «Лёд-2», в октябре 2022 года получил повестку. Съёмки с его участием были приостановлены, а контракты заморожены. Молодой и перспективный актёр неожиданно для многих оказался вдали от камер и софитов.

Михаил Мамаев: как звезда «Гардемаринов» оказалась на передовой. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Михаил Мамаев, знакомый многим по роли в «Гардемаринах», тоже оказался в рядах добровольцев. Из тёплых и уютных театральных залов актёр шагнул в совсем другую обстановку.

Не только актёры

Андрей Соломатин: футболист сборной России стал добровольцем на СВО. Фото © VK / Большая Игра: Хроники Холодной войны 2.0

Среди тех, кто сменил привычную среду на военную службу, есть не только актёры и музыканты. Андрей Соломатин — бывший футболист сборной России — в 2023 году стал добровольцем. Спортивная подготовка, дисциплина и выносливость — качества, которые помогают ему в новой реальности.

Что общего у всех этих людей?

Российские артисты на фронте: кто из звёзд сейчас в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Что заставляет известных людей принимать такие решения? Патриотизм? Желание быть там, где трудно? Или просто внутренний зов, который сложно объяснить? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Но можно сказать точно — все эти люди кардинально изменили свою жизнь. И кто знает, какими они вернутся к своему искусству — если вернутся.