Художница из Уфы воссоздала портрет Юры Борисова в кинотеатре из попкорна

Уфимская художница Евгения Сковарт выложила портрет покоряющего Голливуд российского актёра Юры Борисова попкорном на полу в кинотеатре. Результаты своей работы она выложила у себя на странице «ВКонтакте».

Легенда создания портрета Юры Борисова. Видео © VK / Евгения Сковарт

Она сообщила, что идея «‎нарисовать» номинированного на «Оскар» земляка пришла к ней после просмотра фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где Юра Борисов сыграл главную роль.

«Так увлеклась происходящим на экране, что, поглощая попкорн, сама не заметила, как начала создавать портрет главного героя фильма! Да-да, прямо из попкорна!», — прокомментировала художница своё творчество.