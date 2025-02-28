Художница из Уфы воссоздала портрет Юры Борисова в кинотеатре из попкорна
Уфимская художница Евгения Сковарт выложила портрет покоряющего Голливуд российского актёра Юры Борисова попкорном на полу в кинотеатре. Результаты своей работы она выложила у себя на странице «ВКонтакте».
Легенда создания портрета Юры Борисова. Видео © VK / Евгения Сковарт
Она сообщила, что идея «нарисовать» номинированного на «Оскар» земляка пришла к ней после просмотра фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где Юра Борисов сыграл главную роль.
«Так увлеклась происходящим на экране, что, поглощая попкорн, сама не заметила, как начала создавать портрет главного героя фильма! Да-да, прямо из попкорна!», — прокомментировала художница своё творчество.
Вероятно, Юре Борисову будет приятно, что его игра и фильмы с ним вдохновляют людей на такие вещи. Художники вдохновляются самыми разными вещами, людьми и местами. Вот уже очень много лет музой для многих культурных деятелей является город Москва. Ранее в российской столице появилась уличная галерея, где свои работы на стенах разместили современные художники. Называется она «Тёплые объятия столицы».
VK / Евгения Сковарт