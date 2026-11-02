3 ноября исполняется 102 года со дня рождения Леонида Зорина, автора пьесы «Покровские ворота». Кажется, без этих героев уже невозможно представить советское кино. При этом их история началась задолго до съёмок, в квартире, где молодой писатель снимал комнату. Life.ru рассказывает, откуда взялись знаменитые «высокие отношения», и заглядывает за двери настоящей коммуналки, чтобы отделить воспоминания от вымысла.

Почему «Покровские ворота» начинались на Петровском бульваре?

Как переезд Леонида Зорина из Баку в Москву и жизнь в коммуналке стали основой пьесы «Покровские ворота»? Фото © Wikipedia / Nekula

В 1948 году молодой Леонид Зорин перебрался из Баку в Москву и снял комнату в большой коммунальной квартире на Петровском бульваре. У её обитателей была своя жизнь, в которой хватало и любви, и ревности, и поводов вмешаться в чужие дела. Спустя годы именно эти люди стали героями его самой узнаваемой комедии.

В 1974 году Зорин написал пьесу «Покровские ворота». Тогда он работал в подмосковной Малеевке и готовился к своему пятидесятилетию, которое предстояло отметить в ноябре. Приближение круглой даты заставило его задуматься о прожитом. Драматургу захотелось рассказать о начале своей московской жизни, когда он только перебрался из Баку.

Почему Леонид Зорин написал «Покровские ворота» к своему 50-летию и перенёс историю молодости в 1950-е годы? Фото © РИА Новости / Владимир Песня

С тех пор прошло больше четверти века, но люди, с которыми он жил в коммуналке, остались в памяти. Их характеры и запутанные отношения дали материал для пьесы. Зорин признавался, что возвращаться к этим воспоминаниям было одновременно приятно и грустно. Он писал о собственной молодости, которую теперь мог пережить заново только в литературе.

При этом время действия драматург изменил. Как мы уже писали, он приехал в Москву в 1948 году, а историю героев перенёс почти на десятилетие вперёд, в 1957-й. По его словам, ему была нужна другая атмосфера, связанная в том числе с проходившим тогда в столице Международным фестивалем молодёжи и студентов. Так личные воспоминания постепенно превратились в комедию о московской жизни конца 1950-х.

Кого Зорин спрятал под именем Костика?

С кого Леонид Зорин списал Костика Ромина в «Покровских воротах» и почему придумал ему московскую тётушку? Фото © Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

У обаятельного Костика Ромина был совершенно определённый прототип — сам Зорин. Писатель не скрывал, что вывел в пьесе себя молодого, приехавшего покорять Москву. Поэтому Костик для него был особенно личным героем. Через него в комедию попадали собственные впечатления автора от большого города и людей, с которыми пришлось делить жильё.

А вот ласковой московской тётушки у Зорина не было. Комнату ему сдавала пожилая хозяйка, которую драматург заменил Алисой Витальевной. В фильме её сыграла Софья Пилявская. Так в истории появилась родственница, принимающая деятельное участие в жизни племянника. Зорин называл тётю единственным полностью придуманным персонажем своей автобиографической пьесы.

Кем были настоящие Хоботов и Маргарита Павловна?

Кто стал прототипами Хоботова, Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича в советской комедии «Покровские ворота»? Фото © Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

За знаменитым семейством тоже стояли реальные люди. Их имена назвала Екатерина Вильмонт в книге «Дети Галактики, или Чепуха на постном масле». Писательница с детства знала переводчицу Надежду Жаркову и её близких. Именно Жаркова стала прообразом Маргариты Павловны, литературовед Борис Песис превратился в Хоботова, а инженер Всеволод Рубцов послужил прототипом Саввы Игнатьевича.

По воспоминаниям Вильмонт в книге «Дети Галактики, или Чепуха на постном масле», Жаркова была заметной, остроумной женщиной, которая умела быть язвительной. Песис прекрасно разбирался во французской литературе, но с повседневными делами ладил гораздо хуже. Его рассеянность и доверчивость давали друзьям повод для постоянных розыгрышей. В таком человеке уже можно узнать черты будущего Хоботова.

Однако Вильмонт не считала экранное трио точной копией знакомой ей семьи. Особенно мало, по её мнению, были похожи Савва Игнатьевич и Рубцов. Да и к Жарковой она относилась совсем иначе, чем зритель мог бы отнестись к властной Маргарите Павловне. Поэтому переносить на настоящих людей все поступки киногероев было бы ошибкой. Зорин взял из жизни материал для комедии, а характеры получили самостоятельную судьбу.

Как коммунальная история сначала попала в театр, а потом в кино?

Как «Покровские ворота» стали фильмом Михаила Козакова и почему история коммуналки сначала покорила театр? Фото © ТАСС / Михаил Строков

Первым режиссёром пьесы «Покровские ворота» стал тот же человек, который впоследствии снял фильм. В 1974 году Михаил Козаков поставил пьесу в Театре на Малой Бронной. Поэтому к работе над картиной он подошёл уже после знакомства с этой историей на сцене. Как вспоминал Козаков, Зорин сначала подготовил сценарий для фильма продолжительностью около часа двадцати минут.

Затем режиссёр предложил обратиться к телевизионной версии. Над ней Козаков работал вместе с Игорем Шевцовым, а Зорин одобрил результат. В эту работу вошли песни, стихи и дополнительные речевые детали. Даже немецкие словечки Саввы Игнатьевича Козаков связывал со своими послевоенными воспоминаниями. Двухсерийный фильм был снят в 1982 году, а его телевизионная премьера состоялась 11 февраля 1983-го. Так между первой театральной постановкой и встречей с массовым телезрителем прошло больше восьми лет.

Почему Костика долго искали, а Хоботовым мог стать Миронов?

Как Олег Меньшиков стал Костиком в «Покровских воротах» и почему Хоботова мог сыграть Андрей Миронов? Фото © Кадр из фильма «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин, Фото © ТАСС / Николай Малышев

Сегодня представить на месте Олега Меньшикова другого актёра трудно. Но, по воспоминаниям Козакова, до его появления на роль Костика попробовали 19 кандидатов. Режиссёр искал исполнителя, у которого молодость и непосредственность сочетались бы с живым умом.

Для Зорина этот выбор был настолько важен, что он отступил от собственного правила не вмешиваться в подбор актёров. Драматург объяснял свою требовательность близостью к Костику. Когда появился Меньшиков, сомнения исчезли. Зорин вспоминал, что очень быстро увидел в нём и радость молодости, и самостоятельный характер.

Иначе могло выглядеть и семейство Хоботовых. Козаков рассматривал состав с Андреем Мироновым, Натальей Гундаревой и Евгением Лазаревым. Но сам хотел снимать Анатолия Равиковича, Инну Ульянову и Виктора Борцова. В итоге именно их лица, голоса и интонации соединились для зрителей с героями Зорина.

Пожалуй, в «Покровских воротах» особенно интересно это превращение знакомых людей в героев, которых узнают уже совсем незнакомые им поколения. Костик остался молодым, Хоботов продолжает пытаться устроить личную жизнь, а Маргарита Павловна всё так же уверена, что лучше знает, как ему будет хорошо. И всякий раз в этой смешной истории можно заметить что-то новое.

А кто из героев «Покровских ворот» вам ближе всего? Поделитесь в комментариях! А ещё Life.ru вместе с психологом разбирал, что происходит в отношениях самых известных пар этой комедии. Если же вам интересны настоящие люди за экранными образами, прочитайте, с кого списали знаменитых злодеев советского кино.