Российский актёр Никита Джигурда и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, оказались в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Их карточки опубликованы на портале War&Sanctions, где украинская сторона собирает сведения о российских публичных деятелях, поддерживающих политику Москвы.

Джигурде украинская разведка ставит в вину поддержку специальной военной операции и поездки в Донбасс. В его досье также упоминаются выступления перед российскими военнослужащими, передача им гуманитарной помощи и участие в патриотических мероприятиях.

Претензии к Пучкову связаны преимущественно с его информационной деятельностью. Авторы базы утверждают, что блогер использует популярность в интернете для продвижения российской позиции по украинскому конфликту. В частности, Гоблин неоднократно называл Украину государством под внешним управлением США, критиковал киевские власти и высказывался о распространении нацистской идеологии в стране.

Отдельно украинская разведка обращает внимание на поездки Пучкова в Крым, его публикации в поддержку СВО и распространение сборов средств на нужды российских военнослужащих. Все эти действия перечислены в качестве оснований для включения блогера в базу.

Оба россиянина и раньше попадали под ограничения украинских властей. В апреле 2025 года Владимир Зеленский ввёл санкции против Джигурды и ряда других российских деятелей культуры. Актёр тогда заявил, что гордится появлением своего имени в списке.

Пучкова в июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Блогера признали виновным по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины.