Джигурда и Гоблин попали в базу ГУР из-за поддержки СВО
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российский актёр Никита Джигурда и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, оказались в базе данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Их карточки опубликованы на портале War&Sanctions, где украинская сторона собирает сведения о российских публичных деятелях, поддерживающих политику Москвы.
Джигурде украинская разведка ставит в вину поддержку специальной военной операции и поездки в Донбасс. В его досье также упоминаются выступления перед российскими военнослужащими, передача им гуманитарной помощи и участие в патриотических мероприятиях.
Претензии к Пучкову связаны преимущественно с его информационной деятельностью. Авторы базы утверждают, что блогер использует популярность в интернете для продвижения российской позиции по украинскому конфликту. В частности, Гоблин неоднократно называл Украину государством под внешним управлением США, критиковал киевские власти и высказывался о распространении нацистской идеологии в стране.
Отдельно украинская разведка обращает внимание на поездки Пучкова в Крым, его публикации в поддержку СВО и распространение сборов средств на нужды российских военнослужащих. Все эти действия перечислены в качестве оснований для включения блогера в базу.
Оба россиянина и раньше попадали под ограничения украинских властей. В апреле 2025 года Владимир Зеленский ввёл санкции против Джигурды и ряда других российских деятелей культуры. Актёр тогда заявил, что гордится появлением своего имени в списке.
Пучкова в июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Блогера признали виновным по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что в базу украинской военной разведки попал ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Среди оснований ГУР указало поддержку телеведущим российской государственной политики, поездку в Крым и участие в мероприятиях с военнослужащими. Сам Якубович отреагировал на новость с иронией, заявив, что совершенно не переживает по этому поводу.