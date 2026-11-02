Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович внесён в перечень российских публичных деятелей, которых украинская разведка обвиняет в распространении пропаганды Кремля. Его карточка появилась на портале War&Sanctions, который ведёт Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В качестве оснований для включения телеведущего в базу ГУР перечисляет его политическую деятельность, публичные заявления и участие в мероприятиях.. В частности, ГУР указывает, что в 2012 и 2018 годах Якубович был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Разведка также обращает внимание на интервью телеведущего YouTube-каналу «Антонимы» в феврале 2022 года. В разговоре он поддерживал признание ДНР и ЛНР. В карточке также утверждается, что в эфире Якубович принимал подарки от российских военнослужащих. Кроме того, ГУР упоминает передачу автомобиля подразделению «Пятнашка» в мае 2025 года.

В перечне также фигурирует поездка ведущего в Крым в августе 2016 года. Тогда он посетил VII Международный фестиваль театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта» в качестве члена жюри и почётного гостя. Якубович оказался в числе пяти россиян, добавленных в раздел.

Ранее украинская военная разведка внесла рэпера Macan (Андрея Косолапова) в перечень «Рупоры Кремля». В карточке Macan указано, что он является одним из наиболее прослушиваемых исполнителей в России и обладателем звания «Артист года» по версии VK Музыки в 2022–2024 годах. Украинская разведка считает, что его популярность среди молодёжной аудитории используется для продвижения идей, связанных с российской государственной политикой.