Украинская военная разведка включила российского рэпера Macan (Андрея Косолапова) в перечень «Рупоры Кремля». Карточка исполнителя появилась на портале War&Sanctions в рамках совместной работы Главного управления разведки Минобороны Украины и Центра противодействия дезинформации.

О пополнении базы 26 февраля 2026 года сообщил украинский Центр противодействия дезинформации. Помимо Косолапова, в обновлённый перечень добавили ещё девять человек, которых украинская сторона считает участниками российской пропагандистской деятельности.

В карточке Macan указано, что он является одним из наиболее прослушиваемых исполнителей в России и обладателем звания «Артист года» по версии VK Музыки в 2022–2024 годах. Украинская разведка считает, что его популярность среди молодёжной аудитории используется для продвижения идей, связанных с российской государственной политикой.

В качестве основания для включения в перечень разведка указывают его предполагаемую идеологическую лояльность российским властям и участие в интеграции представителей отечественной поп-культуры в силовые структуры. В досье также говорится о службе Косолапова в Росгвардии.

Ранее стало известно, что рэпер Macan может заработать 72 млн рублей от продажи билетов трёх концертов в Подмосковье после окончания срочной службы. Исполнитель планирует вернуться к гастрольной деятельности в начале декабря. Первое выступление тура намечено на 1 число в Смоленске, а всего в маршрут включены как минимум 12 городов. В Московской области артист выйдет на сцену трижды в течение месяца. Самые доступные места в Подольске стоят от 1,8 тысячи рублей, тогда как на двух других площадках цены начинаются от двух тысяч.