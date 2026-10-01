Рэпер Macan после армии может заработать 72 млн рублей на концертах

Около 72 миллионов — столько рэпер Macan (Андрей Косолапов) может заработать от продажи билетов трёх концертов в Подмосковье после окончания срочной службы. Такие подсчёты приводит РИА «Новости» на основе данных афиши, вместимости площадок и уже реализованных мест.

Исполнитель планирует вернуться к гастрольной деятельности в начале декабря. Первое выступление тура намечено на 1 число в Смоленске, а всего в маршрут включены как минимум 12 городов. В Московской области артист выйдет на сцену трижды в течение месяца.

Концерт в Подольске запланирован на 4 декабря в ледовом дворце «Витязь». Затем 11 декабря музыкант должен выступить на «Арене Балашиха», а 27-го числа — на «Арене Мытищи».

Самые доступные места в Подольске стоят от 1,8 тысячи рублей, тогда как на двух других площадках цены начинаются от двух тысяч. Верхняя планка для трибун достигает пяти тысяч в первом городе, 8,5 тысячи во втором и 7,5 тысячи в третьем. За танцпол зрителям предлагают заплатить от трёх до четырёх тысяч рублей в зависимости от площадки.

Попасть в фан-зону в Подольске и Мытищах можно за 4,5 тысячи рублей, а в Балашихе такой билет обойдётся в шесть тысяч. С учётом доступных мест и уже прошедших продаж общие сборы с трёх выступлений могут приблизиться к 72 миллионам рублей. Эта сумма не учитывает затраты на организацию шоу.

Сейчас Macan проходит срочную службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. В подразделение Росгвардии исполнитель прибыл в ноябре. К концертной деятельности он намерен вернуться после завершения службы.

Ранее сообщалось, что рэпер Macan и модель Мария Мотина расстались. Пока 24-летний музыкант служит в спецназе «Витязь», его возлюбленная официально подтвердила, что они больше не вместе. Она публично заявила о своём статусе single (свободной). Примечательно, что это произошло в момент, когда Macan готовился к очередному прыжку с парашютом. Слухи о расставании пары ходили давно. Летом 2025 года Мария удалила совместные фото с рэпером и отписалась от него в соцсетях. Однако тогда влюблённые всё наладили — в октябре они опровергли разговоры о разрыве совместным снимком. А в феврале 2026-го Macan записал для неё трогательное видео во время прыжка с парашютом, признавшись в чувствах прямо в небе.