Российский рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) оказался в базе портала War and Sanctions, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Как следует из опубликованной карточки исполнителя, одной из причин его включения в список стала публичная поддержка специальной военной операции и российских военнослужащих.

Украинская сторона также обратила внимание на участие Тимати в патриотических мероприятиях. В частности, ему припомнили исполнение песни «Путеводная звезда» вместе с другими артистами и выступление на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Кроме того, в досье упоминается сотрудничество музыканта с магазинами «Армия России» и Министерством обороны РФ. В 2019 году рэпер представил совместную коллекцию одежды в стиле милитари.