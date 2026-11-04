Рэпера Тимати внесли в базу ГУР за коллаб с сетью магазинов «Армия России»
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Российский рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) оказался в базе портала War and Sanctions, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Как следует из опубликованной карточки исполнителя, одной из причин его включения в список стала публичная поддержка специальной военной операции и российских военнослужащих.
Украинская сторона также обратила внимание на участие Тимати в патриотических мероприятиях. В частности, ему припомнили исполнение песни «Путеводная звезда» вместе с другими артистами и выступление на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Кроме того, в досье упоминается сотрудничество музыканта с магазинами «Армия России» и Министерством обороны РФ. В 2019 году рэпер представил совместную коллекцию одежды в стиле милитари.
Ранее Life.ru сообщал, что Служба безопасности Украины объявила Тимати в розыск из-за его выступлений в Крыму после 2014 года. Сам рэпер отреагировал на решение украинских силовиков с иронией, предложив искать его в клубе. Артист также назвал попадание в подобные списки своеобразным комплиментом.