Тимати заметили на российском электрокаре «Атом» после скандала с Bugatti

Рэпера Тимати заметили в центре Москвы за рулём российского электромобиля «Атом». Ранее артист оказался в центре обсуждения из-за сообщений о редком суперкаре Bugatti W16 Mistral, который СМИ связывали с его именем. Теперь вместо дорогого французского автомобиля рэпер появился на отечественной «электричке», пишет Mash.

Тимати заметили на электромобиле «Атом». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mash_breaking

На кузове «Атома» заметили фирменную цифру 13 — символ музыкального лейбла Black Star. Появление Тимати на новом электрокаре привлекло внимание на фоне его недавнего конфликта с общественником Виталием Бородиным.

При этом первый Bugatti W16 Mistral, который СМИ приписывали Тимати, на самом деле принадлежит Юсуфу Алекперову — сыну основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.