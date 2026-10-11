Тимати заметили на российском электрокаре «Атом» после скандала с Bugatti
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mash_breaking
Рэпера Тимати заметили в центре Москвы за рулём российского электромобиля «Атом». Ранее артист оказался в центре обсуждения из-за сообщений о редком суперкаре Bugatti W16 Mistral, который СМИ связывали с его именем. Теперь вместо дорогого французского автомобиля рэпер появился на отечественной «электричке», пишет Mash.
Тимати заметили на электромобиле «Атом». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mash_breaking
На кузове «Атома» заметили фирменную цифру 13 — символ музыкального лейбла Black Star. Появление Тимати на новом электрокаре привлекло внимание на фоне его недавнего конфликта с общественником Виталием Бородиным.
При этом первый Bugatti W16 Mistral, который СМИ приписывали Тимати, на самом деле принадлежит Юсуфу Алекперову — сыну основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.
Ранее Life.ru сообщал о появлении в России редкого Bugatti W16 Mistral. Тогда публикации связывали автомобиль с Тимати. После этого Бородин раскритиковал рэпера, а тот ответил ему нецензурной репликой. Позже глава ФПБК объявил о подготовке иска о защите чести и достоинства.
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