Полмиллиарда за машину и 244 млн таможне: Тимати привёз в Россию редчайший Bugatti W16 Mistral

Тимати приобрёл эксклюзивный Bugatti W16 Mistral стоимостью около полумиллиарда рублей, заплатив ещё 244 млн рублей за оформление автомобиля при ввозе в Россию. Сумма стала рекордной для страны.

Bugatti W16 Mistral, как у Тимати. Фото © Bugatti

Гиперкар доставили из Европы через Киргизию. Как сообщает Baza, таможенные процедуры завершились 18 августа, а спустя десять дней машина получила российскую регистрацию. Рэпер выбрал для неё номера «777» со старым московским кодом «77».

Под капотом двухместного Mistral установлен восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами мощностью 1600 лошадиных сил. Специальная рекордная версия разогналась до 453,91 км/ч, установив мировой рекорд среди открытых автомобилей.

Всего французский производитель собрал 99 экземпляров этой модели. В июле 2026 года компания объявила о завершении выпуска родстера, который стал последним серийным Bugatti с легендарным мотором W16.

Новинка присоединилась к другим дорогостоящим машинам рэпера. По данным Baza, в его коллекции уже находятся Lamborghini Veneno Roadster за 725 млн рублей, Koenigsegg Regera за 350 млн, Ferrari F40, а также несколько автомобилей Rolls-Royce и Mercedes.

Ранее Life.ru рассказывал об изменении правил ввоза автомобилей через Киргизию и другие страны ЕАЭС . В июне 2026 года российские власти анонсировали усиление контроля за такими поставками, в том числе за правильностью расчёта утилизационного сбора.