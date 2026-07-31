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31 июля, 15:38

Тимати и Валентина Иванова покрестили дочь Эмму

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Рэпер Тимати и его возлюбленная, модель Валентина Иванова провели обряд крещения своей дочери Эммы. Девушка поделилась снимками с церемонии в своём блоге, показав наряды — она и малышка были одеты в белые кружевные платья, а на голове у модели был лёгкий платок. Один из снимков Иванова подписала: «Мой ангел».

Тимати и Валентина Иванова покрестили дочь Эмму. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Тимати и Валентина Иванова покрестили дочь Эмму. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Кроме того, в публикации появилось короткое видео, снятое в машине. На кадрах Тимати держит дочь на руках и нежно гладит её, пока они находятся в пути. Поклонники пары активно комментируют трогательные кадры и поздравляют семью с важным событием.

Семейная идиллия: Тимати растрогал поклонников милыми снимками с новорожденной дочерью
Семейная идиллия: Тимати растрогал поклонников милыми снимками с новорожденной дочерью
Кстати, после рождения дочери Эммы Тимати подарил невесте Валентине автомобиль. Новорождённой тоже вручили дорогой подарок — браслет Van Cleef с бриллиантовыми четырёхлистниками Alhambra. Украшение из золота с бриллиантами стоит от сотен тысяч до миллиона рублей и является символом статуса с 1968 года.

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Александра Мышляева
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