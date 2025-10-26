Тимати преподнёс Валентине Ивановой гиперкар за 250 млн рублей

Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) подарил своей возлюбленной Валентине Ивановой эксклюзивный гиперкар Koenigsegg Regera стоимостью около 250 миллионов рублей. Об этом сама девушка похвасталась в своём блоге, разместив фотографии роскошного автомобиля.

Тимати подарил Валентине Ивановой гиперкар за 250 млн рублей. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

После своего дня рождения девушка продемонстрировала подарок с синим кожаным салоном, отметив, что такая модель стоит 3-4 миллиона долларов и выпускается ограниченной серией.

К слову, одновременно с Ивановой автопарк российских знаменитостей пополнила Инстасамка, которая приобрела McLaren 720S Spider за 30 миллионов рублей. Оба автомобиля относятся к категории эксклюзивных спортивных машин, доступных лишь узкому кругу состоятельных лиц.