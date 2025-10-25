Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 20:16

Инстасамка похвасталась купленным за 30 миллионов McLaren Spider

Инстасамка. Обложка © Telegram / INSTASAMKA

Инстасамка. Обложка © Telegram / INSTASAMKA

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) купила McLaren 750S Spider за 30 миллионов рублей. Об этом артистка рассказала в социальных сетях.

McLaren 750S Spider. Фото © Telegram / INSTASAMKA

McLaren 750S Spider. Фото © Telegram / INSTASAMKA

«Вижу в пабликах дезинфу про 17 миллионов за тачку. Гайз, она стоит 30 лямов. Это спайдер. Всем спокойной ночи», написала рэп-исполнительница у себя в телеграм-канале.

McLaren 750S Spider — суперкар, разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Официально такие машины в России не продаются: в открытых объявлениях их нет, частные дилеры предлагают привоз под заказ, цены на новые стартуют примерно от 42 млн рублей.

Концертный тур Мэйби Бэйби могут отменить из-за пропаганды ЛГБТ*
Концертный тур Мэйби Бэйби могут отменить из-за пропаганды ЛГБТ*

Ранее Life.ru рассказывал, как Инстасамка резко «поздравила» певицу Мейби Бэйби (Викторию Лысюк) с днём рождения, превратив сообщение в серию едких выпадов и иронии. Она назвала оппонентку «клоуншей», заявила «Браво!» в саркастическом ключе и сопроводила пост чёрно-белой фотографией Мейби Бэйби с траурной лентой. В течение часа блогерша продолжала публиковать ироничные стикеры и язвительные подписи, подогревая конфликт.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Инстасамка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar