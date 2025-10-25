Инстасамка похвасталась купленным за 30 миллионов McLaren Spider

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) купила McLaren 750S Spider за 30 миллионов рублей. Об этом артистка рассказала в социальных сетях.

McLaren 750S Spider. Фото © Telegram / INSTASAMKA

«Вижу в пабликах дезинфу про 17 миллионов за тачку. Гайз, она стоит 30 лямов. Это спайдер. Всем спокойной ночи», — написала рэп-исполнительница у себя в телеграм-канале.

McLaren 750S Spider — суперкар, разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды. Официально такие машины в России не продаются: в открытых объявлениях их нет, частные дилеры предлагают привоз под заказ, цены на новые стартуют примерно от 42 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, как Инстасамка резко «поздравила» певицу Мейби Бэйби (Викторию Лысюк) с днём рождения, превратив сообщение в серию едких выпадов и иронии. Она назвала оппонентку «клоуншей», заявила «Браво!» в саркастическом ключе и сопроводила пост чёрно-белой фотографией Мейби Бэйби с траурной лентой. В течение часа блогерша продолжала публиковать ироничные стикеры и язвительные подписи, подогревая конфликт.