Семейная идиллия: Тимати растрогал поклонников милыми снимками с новорожденной дочерью

4 ноября, 11:07

Тимати растрогал поклонников милыми снимками с новорожденной дочерью

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ timatiofficial

Рэпер Тимати показал новорождённую дочь Эмму, опубликовав семейную фотографию во время отдыха в тропиках. Снимки были опубликованы в соцсетях музыканта и его невесты Валентины Ивановой.

На фотографии артист нежно прижимает к себе малышку, отвернув её лицо от камеры. Тимати позирует в красной облегающей футболке и солнцезащитных очках на фоне роскошной виллы. Подписью к кадру стало трогательное обращение к дочери: «Эмма Тимуровна».

Это первая совместная поездка музыканта с возлюбленной Валентиной Ивановой и их новорождённой дочерью. Сама 32-летняя Иванова также поделилась с подписчиками трогательными семейными снимками, на которых запечатлён Тимати с малышкой на руках, а также их совместные моменты отдыха на пляже с белоснежным песком. После рождения дочери рэпер временно улетал в рабочую поездку, что вызвало критику в соцсетях, однако его избранница отнеслась к этому спокойно.

К слову, после рождения дочери Эммы Тимати сделал щедрый подарок своей невесте Валентине, вручив ей роскошный автомобиль. У новорождённой, кстати, тоже появился свой первый дорогой подарок – браслет Van Cleef. Это знаменитое украшение с бриллиантовыми четырёхлистниками Alhambra, символ статуса и элегантности с 1968 года, изготовлено из золота и бриллиантов, а его стоимость начинается от сотен тысяч рублей, достигая миллиона и выше.

