Семейная идиллия: Тимати растрогал поклонников милыми снимками с новорожденной дочерью

На фотографии артист нежно прижимает к себе малышку, отвернув её лицо от камеры. Тимати позирует в красной облегающей футболке и солнцезащитных очках на фоне роскошной виллы. Подписью к кадру стало трогательное обращение к дочери: «Эмма Тимуровна».

Это первая совместная поездка музыканта с возлюбленной Валентиной Ивановой и их новорождённой дочерью. Сама 32-летняя Иванова также поделилась с подписчиками трогательными семейными снимками, на которых запечатлён Тимати с малышкой на руках, а также их совместные моменты отдыха на пляже с белоснежным песком. После рождения дочери рэпер временно улетал в рабочую поездку, что вызвало критику в соцсетях, однако его избранница отнеслась к этому спокойно.