«Слышь, общественник»: Тимати послал на три буквы Бородина за упрёки в покупке Bugatti

Российский рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, вступил в публичный конфликт с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным. Поводом для резкой перепалки послужили сообщения в СМИ о покупке музыкантом элитного гиперкара Bugatti стоимостью около полумиллиарда рублей, за растаможку которого артист заплатил почти половину суммы.

Узнав о приобретении, общественник публично упрекнул исполнителя в чрезмерном шике и демонстрации роскоши в текущей общественно-политической ситуации. Бородин призвал музыканта выйти на связь в личных сообщениях, чтобы «решить вопрос». В ответ рэпер без лишних объяснений написал нецензурную реплику, предложив общественному деятелю отправиться по известному нецензурному адресу.

«Слышь, общественник иди на ***», — написал Тимати.

Реакция артиста быстро вызвала ажиотаж в комментариях, после чего Бородин скрыл неудобный ответ. Однако пользователи Сети встали на сторону музыканта: подписчики отметили, что огромный утилизационный сбор и таможенные пошлины с покупки спорткара пополнили государственный бюджет, и посоветовали самому Бородину обратить внимание на автопарки чиновников.

Напомним, Тимати привёз в Россию Bugatti W16 Mistral стоимостью около 500 млн рублей. Оформление при ввозе обошлось ещё в 244 млн рублей, а сам гиперкар доставили из Европы через Киргизию. Машину зарегистрировали в РФ с номерами «777» и московским кодом «77». Всего производитель выпустил 99 экземпляров этой модели.