«Понты будут гнить в гараже»: Милонов упрекнул Тимати за покупку дорогущего Bugatti

Депутат Госдумы Виталий Милонов поставил в упрёк рэперу Тимати покупку редкого Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда рублей . В беседе с «Газетой.ru» он назвал такие траты безнравственными на фоне санкций и продолжающейся СВО.

«Я не хочу его так называть, но он ведёт себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос», — заявил парламентарий.

По его мнению, исполнителю стоит искать другие поводы для гордости. Коллекционирование дорогих машин депутат связал с подражанием американским трендам и западному образу жизни.

Отдельно он предложил общественности обратить внимание на источники заработка Тимати, позволяющие совершать подобные покупки, и предположил, что в случае поломки дорогостоящий автомобиль может надолго остаться в гараже.

«Будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже. И всё, понты будут стоять в гараже и гнить», — сыронизировал Милонов.

Напомним, Тимати привёз в Россию Bugatti W16 Mistral стоимостью около 500 млн рублей. Оформление при ввозе обошлось ещё в 244 млн рублей, а сам гиперкар доставили из Европы через Киргизию. Машину зарегистрировали в РФ с номерами «777» и московским кодом «77». Всего производитель выпустил 99 экземпляров этой модели.