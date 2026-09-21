Милонов сравнил тарелочниц с животными и призвал бороться с культом потребления

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Абзацем» сравнил тарелочниц с животными. По его мнению, государству необходимо формировать общественное неприятие к культу безрассудного и чрезмерного потребления.

Милонов заявил, что это вопрос, связанный больше не с законом, а с нравственностью, поэтому закон, конечно, может как-то регламентировать жизнь животных и прочих «тарелочниц», но, по его мнению, было бы неправильным оставлять без внимания различные деструктивные явления.

При этом он считает, что бороться с аморальным потреблением через законодательные инициативы бесполезно. По его мнению, государство и общество могут продвигать противоположные ценности через информационную и просветительскую работу.

«Действительно, культ безрассудного, аморального потребления у нас расцветает иногда и, самое главное, никем толком не осуждается: стоит тебе обратить внимание на этих людей, как тут же из всех зарубежных [соцсетей] посыпается толпа критики, что я женщин не люблю, мужчин и так далее», — добавил депутат.

Ранее депутат Виталий Милонов раскритиковал идею освобождать одиноких россиянок от работы по пятницам ради личной жизни, усомнившись, что это улучшит демографию. По его мнению, сокращение рабочей недели не заставит людей искать отношения, так как дело в ценностях, а не в свободном времени, и он иронично заметил, что пятничные свидания могут закончиться пивным баром, а не семьёй.