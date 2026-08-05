«Пойдут в бар и напьются»: Милонов оценил идею освободить одиноких россиянок от работы по пятницам

Инициативу освободить одиноких россиянок от работы по пятницам для устройства личной жизни раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он усомнился, что дополнительный выходной сможет улучшить демографическую ситуацию.

Парламентарий заявил, что механическое сокращение рабочей недели не заставит человека искать серьёзные отношения или создавать семью. По его словам, если у человека «в голове дым и туман», даже целая неделя выходных ничего не изменит. Вопрос, подчеркнул Милонов, в ценностях, а не в количестве свободного времени.

Он также иронично заметил, что непонятно, насколько продуктивными будут пятничные свидания.

«Мало ли, кто-то в пятницу пойдёт в пивной бар и напьётся. Тут точно не до демографии будет», — заявил депутат.

По его мнению, для поддержки семьи нужны не специальные «дни свиданий», а условия, при которых люди сами будут стремиться к браку и рождению детей.

А ранее Life.ru рассказывал, что одиноких россиянок хотят освободить от работы по пятницам. Общественный деятель и певица Екатерина Шульгина отметила, что четырёхдневная неделя особенно нужна незамужним женщинам старше 28 лет. По её словам, дополнительное свободное время позволит им отдыхать, заниматься собой и чаще ходить на свидания.