«Время — важнейшая ценность»: Одиноких россиянок хотят освободить от работы по пятницам

Одиноких женщин предложили полностью освобождать от работы по пятницам, чтобы у них оставалось больше времени на себя и устройство личной жизни. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина.

По её мнению, четырёхдневная неделя особенно нужна незамужним женщинам старше 28 лет, в том числе воспитывающим детей. Дополнительное свободное время позволит им отдыхать, заниматься собой и чаще ходить на свидания.

«Я однозначно голосую за то, чтобы снизить нагрузку. Ведь время – важнейшая ценность», — заявила Шульгина.

Она считает, что подобная мера может способствовать созданию новых семей и положительно повлиять на демографическую ситуацию.

Отдельный выходной общественница также предложила предоставить многодетным матерям, чтобы они могли больше внимания уделять детям и домашним делам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме прозвучала инициатива продлить защиту женщин с детьми от увольнения по решению работодателя. Депутаты предложили увеличить возраст ребёнка, до которого действует эта гарантия, с трех до восьми лет.