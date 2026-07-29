В Курганской области работникам разрешили уходить пораньше из-за сильной жары

В Курганской области до конца недели вводится сокращённый рабочий день для сотрудников в непроветриваемых кабинетах. Соответствующее поручение дал губернатор Вадим Шумков.

«Сильная жара продержится ещё несколько дней. Попросил глав и коллег по Правительству ввести до конца недели для сотрудников в некондиционируемых и невентилируемых помещениях сокращённый день», — написал он в своём телеграм-канале.

В первую очередь это касается тех, кто работает в помещениях без системы охлаждения, особенно на верхних этажах зданий. Шумков призвал и частных работодателей последовать этому примеру, подчеркнув, что лишние час-два отдыха не нанесут урона бизнесу, но помогут избежать инфарктов и инсультов у людей.

По данным синоптиков, аномальная жара с превышением среднесуточной температуры на семь и более градусов продержится в регионе до 30 июля. Сейчас столбики термометров в Кургане показывают 30 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на днях обновился суточный температурный рекорд: воздух прогрелся до +35 градусов, что на полградуса превысило прежний максимум 1952 года. Самая высокая температура по Свердловской области была зафиксирована в Алапаевске, где столбики термометров показали +35,1 градуса. Вместе с тем в ближайшие дни в регионе сохранится жара до +38 градусов.