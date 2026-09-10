Самокатчики — злодеи: Милонов придумал «русский патч» для GTA VI

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил превратить самокатчиков в главных злодеев GTA VI, а гангстеров заменить на сотрудников ГАИ и таксистов. По его мнению, без таких модификаций игра едва ли заинтересует российских пользователей. Об этом он рассказал Mash на Мойке.

Виталий Милонов предложил сделать самокатчиков главными злодеями в GTA VI. Видео © Mash на Мойке

Парламентарий считает, что анонс новой части Grand Theft Auto вызвал среди геймеров настоящее безумие. При этом стандартный сюжет об угонщиках машин и преступниках он назвал скучным и далёким от российского игрока. По задумке Милонова, главный герой должен стать водителем такси или сотрудником Госавтоинспекции. Вместо совершения преступлений персонаж будет ловить гангстеров и автоугонщиков.

Главными противниками депутат предложил сделать нарушающих правила самокатчиков с возможностью «покарать» их в виртуальном мире. Только после появления подобных патчей и модов GTA VI станет хоть сколько-нибудь играбельной, уверен парламентарий, уверен Милонов.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что некоторые поклонники GTA VI заранее планируют оплачиваемые отпуска и отгулы, чтобы сразу после релиза полностью погрузиться в игру. Дату выхода новой части серии фанаты уже в шутку называют «неофициальным праздником». Ажиотаж усилился после того, как 27 августа Rockstar Games представила расширенный показ GTA VI. Разработчики подробнее показали игровой мир штата Леонида, персонажей и криминальную историю Джейсона и Люсии.