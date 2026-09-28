Второй в России Bugatti за 500 млн едет на родину разбившего Lamborghini сына миллиардера

В Россию доставили второй редчайший Bugatti W16 Mistral стоимостью около полумиллиарда рублей. После оформления оранжевый гиперкар направили в Екатеринбург, сообщает Baza.

Родстер 2025 года выпуска привезли через Киргизию и растаможили 27 августа. По данным Telegram-канала, коммерческий утильсбор достиг 244 млн рублей — почти половины стоимости самой машины. Российские номера автомобиль пока не получил.

Конечной точкой маршрута стал Екатеринбург. В августе там сын миллиардера Игоря Алтушкина Давид попал в ДТП на фиолетовом Lamborghini Aventador SVJ. Суперкар врезался в жилой дом, в результате аварии пострадали три человека.

W16 Mistral оснащён восьмилитровым 1600-сильным мотором с четырьмя турбинами. Рекордный экземпляр модели развил 453,91 км/ч. Bugatti завершила производство родстера в июле 2026 года, выпустив всего 99 машин.

Ранее Life.ru сообщал о появлении в России другого Bugatti W16 Mistral стоимостью около 500 млн рублей. Гиперкар для рэпера Тимати также ввезли через Киргизию, а оформление обошлось ещё в 244 млн рублей. Позднее автомобиль получил российские номера «777» с московским кодом «77».