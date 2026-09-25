Бородин готовит иск к Тимати за нецензурный ответ в соцсетях
Обложка © ТАСС / Виталий Невар, Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава ФПБК Виталий Бородин намерен подать иск к Тимати о защите чести и достоинства после нецензурного ответа рэпера в соцсетях. Документы уже готовит юридическая команда общественника, рассказал он «Абзацу».
По словам Бородина, разбирательство будет проходить исключительно в правовом поле. На оформление заявления, как он ожидает, понадобится несколько дней.
«Мы сейчас готовим исковое заявление и будем действовать исключительно в рамках правового поля, тут даже не обсуждается», — заявил глава ФПБК.
Остальные претензии к артисту он намерен изложить уже в судебном порядке.
Конфликт начался после того, как Бородин раскритиковал Тимати за покупку Bugatti W16 Mistral стоимостью около полумиллиарда рублей и демонстрацию роскоши. Рэпер за проявленный интерес послал общественника куда подальше.
Главные новости шоу-бизнеса, скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.