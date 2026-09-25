Бородин готовит иск к Тимати за нецензурный ответ в соцсетях

Глава ФПБК Виталий Бородин намерен подать иск к Тимати о защите чести и достоинства после нецензурного ответа рэпера в соцсетях. Документы уже готовит юридическая команда общественника, рассказал он «Абзацу».

По словам Бородина, разбирательство будет проходить исключительно в правовом поле. На оформление заявления, как он ожидает, понадобится несколько дней.

«Мы сейчас готовим исковое заявление и будем действовать исключительно в рамках правового поля, тут даже не обсуждается», — заявил глава ФПБК.

Остальные претензии к артисту он намерен изложить уже в судебном порядке.