Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассматривает возможность личного участия в заседании Мосгорсуда по пересмотру её приговора по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Однако окончательное решение будет зависеть от состояния здоровья блогерши, которая проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Об этом РИА «Новости» рассказал её адвокат Константин Третьяков.

«Валерия рассматривает вопрос личного участия в заседании, но всё зависит от её самочувствия», — сообщил защитник.

Апелляционное заседание назначено на 5 ноября и пройдёт в закрытом режиме. Изначально суд планировал рассмотреть жалобы 17 ноября, однако перенёс слушание на более раннюю дату из-за тяжёлого состояния Чекалиной.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запретили администрировать интернет-сайты в течение трёх лет. Дело связано с незаконными валютными операциями по переводу более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов в ОАЭ.

Приговор обжаловали обе стороны. Адвокаты добиваются оправдания Чекалиной, тогда как прокуратура настаивает на шести годах условного лишения свободы и увеличении запрета на администрирование сайтов до пяти лет.

По этому же делу бывший супруг блогера Артём Чекалин получил семь лет колонии и штраф в размере 194 миллионов рублей, а деловой партнёр Роман Вишняк — два с половиной года лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей.

Заседание в итоге прошло 5 ноября без Чекалиной: Мосгорсуд не стал менять решение первой инстанции. Чем закончился пересмотр приговора Лерчек и что известно о деле — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что следователю Никите Тулупову, обвиняемому в халатности из-за пропажи дорогостоящих украшений Лерчек, не стали избирать меру пресечения. Речь идёт об исчезновении изъятых в ходе расследования часов Rolex и браслета Bulgari общей стоимостью 14,4 миллиона рублей. Правоохранители не усмотрели оснований для ограничения свободы Тулупова, который свою вину отрицает.