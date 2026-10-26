Защита Лерчек готовит документы для её поездки на лечение в Китай

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выбирает между двумя китайскими клиниками для лечения рака желудка четвёртой стадии. Чтобы отправиться за границу, ей необходимо получить официальное приглашение медицинского учреждения и разрешение суда. Об этом РИА «Новости» рассказал её адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, после выбора клиники и получения приглашения документ потребуется перевести на русский язык и нотариально заверить. Затем юристы смогут представить его суду в обоснование необходимости поездки.

«Валерия выбирает из двух клиник в Китае. Как только мы получим официальное приглашение от клиники, его необходимо будет перевести на русский и заверить у нотариуса, после этого мы немедленно обратимся в суд за разрешением на выезд», — объяснил Третьяков.

При этом другой адвокат блогерши, Виктор Дугин, ранее сообщил, что Чекалина уже направила в суд по электронной почте просьбу разрешить ей лечение за границей. Для самой поездки также потребуется вернуть загранпаспорт, который находится у ФСИН.

Ранее Лерчек и её возлюбленный Луис Сквиччиарини рассказали об ухудшении её состояния. По словам пары, онкологическое заболевание вновь начало прогрессировать, а врачи рекомендовали рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае.

Чекалина уже прошла курс химиотерапии, однако из-за прогрессирования болезни ей назначили повторное лечение. По словам близких, блогерша испытывает сильные боли. Окончательное решение о лечении в китайской клинике пока не принято.

Ранее Life.ru рассказывал о возможностях CAR-T-терапии, которую рассматривает Лерчек. Онколог Евгений Черёмушкин пояснил, что метод может дать дополнительный шанс пациентам с тяжёлыми формами рака, однако не гарантирует выздоровления.