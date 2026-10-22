Лерчек снова ждёт суд: её приговор пересмотрят 17 ноября

Московский городской суд 17 ноября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Заседание назначено на 13:00 мск. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

Обжаловать решение Гагаринского суда Москвы намерены как защита блогера, так и прокуратура. Адвокаты добиваются полной отмены обвинительного приговора и оправдания Чекалиной. Гособвинение, напротив, настаивает на ужесточении наказания.

31 июля Лерчек получила пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты на три года. Прокуратура требует увеличить условный срок до шести лет, а продолжительность запрета — до пяти.

Уголовное дело связано с переводом более 250 миллионов рублей за границу. По версии следствия, деньги, заработанные на продаже фитнес-марафонов, перечислялись на счета компании в ОАЭ с использованием документов, содержавших недостоверные сведения.

Ранее Life.ru сообщал, что Мосгорсуд оставил в силе семилетний срок бывшему супругу Лерчек Артёму Чекалину, проходившему по тому же уголовному делу. Заседание состоялось 21 октября. Суд отклонил жалобы защиты, сохранив наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в размере 194,5 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.