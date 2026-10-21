Семь лет колонии и штраф свыше 194 млн: Артёму Чекалину не удалось обжаловать приговор

Московский городской суд отказался смягчать наказание Артёму Чекалину. Назначенные ему семь лет лишения свободы и штраф в размере более 194 миллионов рублей остались в силе.

Апелляционное заседание состоялось 21 октября. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела жалобы на решение Гагаринского районного суда Москвы, однако не нашла оснований для его изменения.

Таким образом, попытка пересмотреть наказание закончилась для Чекалина безрезультатно. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а приговор официально вступил в законную силу.

13 апреля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа блогера Лерчек Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. По данным следствия, Чекалин вместе с бывшей супругой и бизнес-партнёром Романом Вишняком вывел в ОАЭ более 251 миллиона рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Осуждённого взяли под стражу в зале суда. Защита обжаловала приговор, рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначили на 21 октября.

Сама Валерия Чекалина, известная как Лерчек, проходила по тому же уголовному делу, однако в марте 2026 года производство в отношении неё приостановили из-за обнаруженного онкологического заболевания. Позднее процесс возобновили, и 31 июля суд назначил блогеру пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 763,5 миллиона рублей и трёхлетний запрет на администрирование сайтов. Лерчек вину не признала, а её адвокаты обжаловали решение. Прокуратура, в свою очередь, потребовала ужесточить наказание до шести лет условно. Ранее против Чекалиных также возбуждали дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, которые прекратили после погашения задолженности перед государством.

Тем временем Лерчек отказалась проходить полиграф из-за пропажи украшений на 14,4 млн рублей. По данным СМИ, драгоценности изъяли во время обыска по делу Чекалиной и её бывшего мужа. Однако к завершению предварительного расследования они исчезли из материалов дела.